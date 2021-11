Dojemná rozlúčka v réžii velikána Mekyho Žbirku († 69): Zachránila Čaputovej účasť česť Slovákov?

Oči plné sĺz. Včera sa vo Veľkej obradnej sieni Krematória v Strašnice v Prahe lúčilo približne 200 hostí s nezabudnuteľným hudobníkom a veľkým človekom Miroslavom Žbirkom († 69).

Po boku vdovy Katky (54), ktorá skrývala svoje uplakané oči za tmavými okuliarmi sedeli jej deti David a Linda, ale aj Mirova dcéra z prvého manželstva Denisa. Vzdať hold však prišla v mene Slovákov naša prezidentka Zuzana Čaputová v sprievode svojho partnera. Meky sa tak síce pohrebu so štátnymi poctami nedočkal, ale zhora sa určite usmieval na všetkých prítomných, ktorých mal rád.

Meky Žbirka skonal na zápal pľúc vyvolaný neznámou baktériou. Napriek spečatenému osudu, ktorý si uvedomoval aj samotný hudobník, do posledných chvíľ premýšľal, ako sa bude so svojou drahou rodinou a priateľmi lúčiť. Do obradnej siene prišlo približne 200 pozvaných hostí a vo vonkajších priestoroch sa pri veľkoplošnej obrazovke taktiež zišlo okolo 500 smútiacich fanúšikov. Medzi nimi sa objavili napríklad aj Jožo Ráž s Vašom Patejdlom. Scenár poslednej rozlúčky si Meky naplánoval sám a jeho manželka Katka všetko zariadila podľa jeho „nôt“.

Prítomní si vypočuli mix jeho nezabudnuteľných hitov ako Atlantída, Jesenná láska, Fair play, Čo bolí, to prebolí, ale aj pesničky od The Beatles či kapely The Kinks. Pod truhlou sa hromadili krásne kvetinové vence a čestné miesto mala gitara, ktorá bola odetá do bielych kvetov, a ktorá k umelcovi neodmysliteľne patrila. Nový Čas pred pár dňami informoval, že rodine legendárneho umelca pohreb so štátnymi poctami, ktoré by si Meky rozhodne zaslúžil, ponúknutý nebol. Česť Slovákov však prišla hájiť samotná prezidentka Zuzana Čaputová s priateľom Jurajom Rizmanom.