Vence pre Mekyho († 69): Pocta od slávnych, dojemný odkaz od manželky Katky

Rodina, priatelia a kolegovia dali v piatok popoludní posledné zbohom spevákovi Mirovi Žbirkovi († 69).

V smútočnej sieni strašnického krematória sa zišlo mnoho osobností zo Slovenska a Česka - naša prezidentka Zuzana Čaputová, český premiér Andrej Babiš, herec Štefan Skrúcaný, režisér Juraj Jakubisko a mnohí ďalší.

Kto nemohol prísť, poslal legende aspoň veniec. Pri Mekyho rakve ich bolo množstvo, napríklad tie s odkazmi od speváčky Lucie Bílej, dlhoročnej kamarátky Mariky Gombitovej, českého prezidenta Miloša Zemana či Ivany Gottovej, vdovy po slávikovi Karlovi Gottovi.

Pohľad na jeden z vencov obzvlášť trhal srdce. Na rakvu ho nechala umiestniť Žbirkova trúchliaca manželka Katka. ,,All you need is love," znie odkaz na stuhe, ktorý poslala milovanému mužovi do neba.