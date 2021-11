Speváčka Marcella Molnárová prehovorila o hrôzostrašnom zážitku: Tri autonehody v jeden deň!

Sú témy, o ktorých ľudia neradi hovoria. Napríklad, ak človeka zrádza zdravie.

Pre mnohých je to príliš osobná záležitosť, než aby sa s problémom podelili verejne. Ťažkou životnou situáciou prechádza v týchto dňoch Marcella Molnárová (56). Temperamentná speváčka sa rozhodla o svojom trápení prehovoriť. Nie však preto, aby ju ľudia ľutovali. Naopak, chce dať nádej tým, ktorí prechádzajú podobnými životnými situáciami. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa pripomína, aby si všímali svoje zdravie, nezanedbávali telo a keď treba, išli hneď k lekárovi.





Pred časom vás vystrašili závažné zdravotné ťažkosti. Čo sa stalo?

V júni som zacítila veľkú bolesť v ramenách a v rukách. Z ničoho nič ma začali trápiť bolesti a boli veľmi čudné. Išli v divných meridiánoch, po rukách, pod lakťom, po svale, ktorý zabezpečuje úpon predlaktia. Počas dňa som zvyčajne robila čosi v záhrade, no zrazu som si uvedomila, že nevládzem toľko, koľko by som chcela. V jednom momente ma začali ruky až príliš obmedzovať. Chvíľu som niečo porobila, a po chvíli som si musela položiť ruky do polohy, v ktorej sa mi aspoň na chvíľu uľavilo. Lenže po čase sa bolesť vrátila. Už som to nemohla odkladať a čakať na zázrak. Musela som ísť na vyšetrenie. Dcérka Sofi mi raz povedala: Mami, rieš to čo najskôr, v noci si zas stonala...

Môžete prezradiť, o aké zranenia išlo? Viete aj, čo konkrétne bolo spúšťačom ďalších problémov?

V priebehu života som mala množstvo rôznych úrazov, dokonca aj niekoľko autohavárií. Nedá sa povedať, ktoré bolo to priame zranenie, pretože, ako vravím, bolo ich viac. Nikdy som sa po nich nejako zvlášť neliečila, nebolo to vraj nič vážne, žiadne zlomeniny. Ani na CT vyšetreniach nikto nič nespozoroval. Vždy som mala pocit, že som hrdinka storočia, pozbierala som sily a išla som ďalej.

Nikdy ste o tom nehovorili...

Snažila som sa vystrábiť, nechcela som tým nikoho zaťažovať a proti bolestiam v chrbtici som používala náplaste. Stala sa mi však aj jedna kuriozita - 18. decembra 1999 som mala tri autonehody za sebou!

Ako došlo k trom haváriám speváčky v jeden deň? Kde všade si privodila ďalšie zranenia? Ako je na tom po rehabilitáciách? Ako sa postavila k závažnému problému a čo na to jej dcéra? Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa