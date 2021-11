Pohreb Mira Žbirku († 69) v Prahe: V smútočnej sieni Čaputová, Lučenič či Skrúcaný

V piatok popoludní sa blízki, kolegovia aj fanúšikovia naposledy rozlúčia s nezabudnuteľným spevákom Mirom Žbirkom.

Pohreb sa koná v krematóriu v pražských Strašniciach. Obrad začína o 14.00 hod. a ako zistil Nový Čas, kvôli pandemickým opatreniam by sa do smútočnej sály malo dostať len 200 pozvaných hostí. Pre tých, čo sa dnu nedostanú, ale aj množstvo fanúšikov po celom Česku a Slovensku, bude pohreb vysielaný na obrazovke pred krematórium a aj na facebookovej stránke zosnulého speváka. Priebeh poslednej rozlúčky vám sprostredkujeme ONLINE.

14:30 Smútočnou sieňou znel hit Čo bolí to prebolí, po nej Balada o poľných vtákoch.

14:29 ,,S Mekym odišiel kus Československa a pocit, že tunajšia hudba môže mať svetové parametre," povedal Vedral. ,,Vďaka za všetko, Meky."

14: 24 Na pohreb prišiel aj frontman skupiny Olympic Petr Janda, spevák Metěj Ruppert, herečka Jitka Čvančarová a herec Petr Rychlý.

14:21 Príhovor má hudobný publicista Honza Vedral, ktorý je autorom jeho biografickej knihy Zblízka. Podľa neho ľuďom až po Žbirkovej smrti došlo, o akého veľkého umelca sme prišli. Spevák podľa neho okolo seba šíril dobrú náladu, správal sa slušne a gentlemansky.

14:14 ,,Vďaka pesničkám na teba nezabudneme ani my, ani budúce generácie. Odpočívaj v pokoji, priateľ môj," odkázal Čurný do neba. Nasleduje Žbirkova pieseň Fair Play.

14:08 Príhovor má hudobný expert Juraj Čurný. Smrti Mekyho Žbirku bolo podľa neho ťažké uveriť a ešte ťažšie túto skutočnosť prijať. ,,Najviac stráca jeho rodina, ktorú miloval a ktorú si vážil," povedal. Lásku manželke Katke Meky vyznával vo viacerých piesňach a podľa Čurného boli úžasným párom. Čurný tiež povedal, že Meky si jeho príhovor na pohrebe vyžiadal.

14:06 Znie pieseň All you need is love.

14:04 Rozlúčiť sa prišli aj Juraj Jakubisko s manželkou Deanou, český premiér Andrej Babiš, hudobníci Jožo Ráž a Vašo Patejdl.

14:03 Medzi prítomnými je aj český basgitarista Karel Vágner, v prvom rade sedí prezidentka Čaputová.

14:01 Pred katafalk s rakvou poukladali smútoční hostia desiatky kytíc a vencov. Hrá pieseň Jesenná láska.

14:00 Vo Veľkej obradnej sieni krematória dohrala Žbirkova pieseň Denisa a začína sa smútočný obrad.

13:48 Vzdať hold legende prišli známe Češky - Vendula Pizingerová, bývalá manželka skladateľa Karla Svobodu, speváčky Ilona Csáková a Martha, s ktorou Meky naspieval hit Čo bolí, to prebolí.

13:44 Žbirkovi fanúšikovia pripravili pre speváka symbolickú rozlúčku aj v Bratislave - na Račianskom mýte pri "Mekyho lavičke". Pocta spevákovi bude prebiehať od 14.00 h do približne 18.00 h., prídu aj členovia jeho kapely, ktorí sa na pohrebe v Prahe nemôžu zúčastniť. Mekyho si uctí aj partia kamarátov, ktorým ako tínedžer hrával na gitare na lavičke na ´Račku´. (tasr)

13:41 V súvislosti so smrťou speváka boli na mieste otázky, či bude mať velikán Žbirkovho formátu pohreb so štátnymi poctami. Dnes už vieme, že nič také sa nekoná. Ako reagovalo naše ministerstvo kultúry, si prečítajte v článku.

13:32 Prichádzajú aj smútoční hostia, zo známych osobností sú medzi nimi vidieť Laco Lučenič, Juraj Čurný či Štefan Skrúcaný. Na ich tváriach badať hlboký smútok.

13:26 Nádvorie pred strašnickým krematórium sa plní. Ľudia nosia kvety a podpisujú sa do kondolenčnej knihy. Na zápis stoja v rade.

13:20 Naopak, Mekyho dlhoročná priateľka a spevácka kolegyňa Marika Gombitová, sa rozlúčiť nepríde. ,,Je mi veľmi ľúto, že ťa v piatok s tvojimi najbližšími neodprevadím na poslednej ceste, ale ty najlepšie vieš, že mi to môj zdravotný stav v tejto ťažkej dobe neumožňuje," znel jej odkaz Žbirkovi do neba.

13:19 Na pozvanie rodiny sa pohrebu zúčastní aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

13:18 Vítame vás pri ONLINE prenose z rozlúčky s legendou slovenskej hudobnej scény, Mirom Žbirkom.