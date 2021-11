Imidž 15-ročného Mekyho († 69) bol poriadne extravagantný: Z prvého koncertu ho museli odniesť!

Asi máloktorá osobnosť vyvolávala v ľuďoch také jednoznačne kladné pocity.

Meky Žbirka († 69) bol talentovaný, inteligentný, vtipný, nekonfliktný, slušný a mimoriadne priateľský. Vraví sa, že o mŕtvych len v dobrom, ale o ňom sa inak ani nedá. O svojom živote a kariére nám v minulosti porozprával toto.

Prvý koncert

Bolo to v kultúrnom dome na Vajnorskej ulici v Bratislave, mal vtedy asi pätnásť rokov a vraj si požičal od staršieho brata to najkvetinkovejšie oblečenie. „Môj imidž bol postavený na tom, aby ste si ma nemohli nevšimnúť. Gate som mal z nejakej opony, z Azerbajdžanu papuče so šialenými vzormi. Všetko na mne bolo vyzývavé. Dokonca si pamätám, že som sa v tom období podpisoval tlačeným písmom,“ zaspomínal si svojho času a vzápätí sa zarazil: „Keď na to teraz pozerám, aký som v mnohých veciach ostýchavý, tak akoby som sledoval nejakého iného človeka. Ale aby som sa vrátil k tomu koncertu. Bolo to bombastické vystúpenie, potom sme ho patrične oslávili a potom ma odniesli domov. Ťažká práca, tak ma museli odniesť...“

