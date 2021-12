Návrhárka Rebecca Justh opäť ohúrila poriadne extravagantným kúskom: Veľavravný odkaz Slovákom

Módna návrhárka Rebecca Justh oslávila prednedávnom 65. narodeniny, no tento vek by jej tipoval len málokto. Rebbeca je povestná svojou nevyčerpateľnou energiou, dobrou náladou, no najmä nezameniteľným štýlom. Aj vo svojom veku totiž ohuruje dokonalými krivkami, ktoré často neváha odieť do poriadne extravagantných kúskov. Vďaka tomu si často užíva pozornosť okoloidúcich, no otvorene prehovorila o tom, v čom sme my Slováci aj v dnešnej dobe stále pozadu. Jej slová si musíte vypočuť!