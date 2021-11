Úsmevné spomienky na legendárneho Mekyho († 69): Peteraj odhalil, ako vznikol jeden z jeho najväčších hitov

Miro Žbirka († 69) bol známy svojím suchým anglickým humorom a vtipnými historkami.

Tými často zásoboval aj svojich kolegov z brandže, ktorí nám porozprávali, ako si na Mekyho spomínajú. Kulymu napríklad prezradil, čo robí, ak zabudne text, a Katke Knechtovej poriadne zavaril.

Kamil Peteraj (76), textár

Bola medzi nami veľká chémia

Meky bol bratislavský chalan a to chalanské v ňom celý život aj zostalo. Mal dokonca aj bratislavský prízvuk a vôbec sa ho nesnažil zbaviť, naopak, bolo to na ňom veľmi sympatické. Mal to, čo ja volám popová inteligencia - je to umenie, čo kedy urobiť, ale hlavne, čo neurobiť - to je veľmi dôležité. V pope je totiž veľmi veľa lákadiel. Bol veľký melodik a jeho melódie mali vždy zmysel, takže sa mi veľmi dobre robili na ne texty. Mali sme medzi sebou veľkú chémiu, na čo sme siahli, to nám vyšlo. Totálne nám to fungovalo, až sme veľakrát boli prekvapení, že to snáď nie je ani pravda. Mal som ho veľmi rád, bol to vynikajúci debatér, vedel veľmi veľa o pope a mal k nemu taký hĺbkový vzťah. Bol veľký detailista, tak ako ja, a v tomto sme si úplne rozumeli. Neviem, ktorú spomienku mám vybrať, ale zaujímavá je tá, ako vznikol duet V slepých uličkách. Kapela Modus išla do Vietnamu na zájazd a ja som Mirovi tesne predtým povedal, že skladá veľmi dobré melódie, nech mi niečo nechá na kazete, než odcestuje. Nechal mi 12 pesničiek a úplne na konci bola melódia, z ktorej sa stala skladba V slepých uličkách. Povedal mi k nej, že nemá refrén a keď sa vráti z Vietnamu, tak ho dorobí. Tak som to otextoval a keď za mnou prišiel, hovorím mu: „Meky, tá skladba je taká dobrá, že nepotrebuje vôbec refrén.“ A tak sme ju aj nahrali.

