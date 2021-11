Šokujúce detaily rozchodu Nízlovej a Lobotku: Za krachom vzťahu majú byť popôrodné kilá a nielen to!

Láska ako z rozprávky nevydržala. Speváčka Daniela Nízlová (35) s futbalistom Stanislavom Lobotkom (26) tvorili pár vyše dvoch rokov, no viac ako dva mesiace je všetko úplne inak.

Aj napriek tomu, že pôsobili ako harmonický pár, láske odzvonilo a každý si ide už vlastnou cestou. Po nečakanom a bolestivom rozchode prišla Daniela s dcérou Lindou na Slovensko, kde plánuje zostať. Podľa informácií Nového Času sa snaží pochopiť príčiny, ktoré viedli k rozpadu ich vzťahu. Šokujúco však nepôsobí len samotný rozchod, ale najmä jeho dôvody a detaily. Za všetkým majú byť popôrodné kilá a nielen to!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Daniela so Stanom tvorili šťastný a zamilovaný pár, čo tak dlho navonok vyzeralo. Len nedávno sa to však pokazilo. Ich vzťah trval viac ako dva roky a do zväzku prišla dcérka Linda. Namiesto šťastných chvíľ však musí Nízlová od septembra riešiť nečakaný rozchod, ktorý ju podľa jej slov zasiahol a šokoval.

„Mňa to zaskočilo... Bolí to a nateraz sa necítim nijako k tejto téme vyjadrovať,“ zneli jej slová plné bolesti a smútku. Samotný Lobotka bol k veci veľmi stručný: „Je to pravda, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať, je to súkromie,“ prezradil futbalista talianskeho klubu SSC Neapol Novému Času.

Dôvody rozchodu ani jeden nekonkretizoval, ale podľa veľmi blízkeho zdroja rodiny bol v páre už nejaký čas na pretrase popôrodný výzor známej speváčky. „Stano jej v septembri povedal, že po dvoch rokoch vzťahu necíti to, čo na začiatku a aj vzhľadom na to, že po pôrode pribrala,“ uviedol Novému Času veľmi blízky zdroj speváčky. Nový Čas sa s touto otázkou na Danielu obrátil a túto informáciu nepriamo potvrdila.

„Je to pre mňa stále veľmi bolestivé a toto by som radšej nekomentovala,“ nechala sa počuť speváčka. Takýto dôvod tak pre ňu, ako aj ktorúkoľvek ženu, musí byť poriadnou dýkou do chrbta. Nízlová sa totiž starala nielen o malú Lindu, ale aj celú domácnosť či v Španielsku, ale potom aj v Neapole. Na seba jej tak zrejme už veľa času nezostávalo.

Rodinka totiž žila vo veľkej luxusnej vile, dvojica nemala babysitterku, upratovačku ani žiadnu inú výpomoc, a tak celá starostlivosť bola na pleciach mladej mamičky. Ako totiž priznala v minulosti, Lobotka trávil viac času na ihrisku ako doma s rodinou a čas kedy mohli byť spolu ako rodina bol pre nich viac ako vzácnosť. Toto však zrejme nebol jediný dôvod, prečo išli od seba. Daniela vyzerá veľmi dobre a s kilami by vedela raz dva zatočiť.

Je tam niekto tretí?

Absencie spoločného času, kvôli Stanovým povinnostiam a neustále pendlovanie Daniely a dcérky Lindy medzi Talianskom a Slovenskom mohli zasadiť rany do ich vzťahu. Podľa informácií Nového Času však nemajú byť za ich rozchodom len Danieline kilá navyše, ktoré sa Lobotkovi znepáčili, ale aj niečo vážnejšie.

Zdroj blízky rodine skloňuje aj slová - nová žena v Stanovom živote. Či to tak naozaj bude, ukáže až budúcnosť. Samotná Nízlová sa k informácii, že by sa medzi nich mala postaviť nová žena, nevyjadrila. Dvojicu ale bohužiaľ teraz čakajú krušné chvíle, kedy sa budú musieť dohodnúť na alimentoch. Ostáva len veriť, že sa obaja budú vedieť dohodnúť a svojimi krokmi neublížia ich dcérke.