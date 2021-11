Pavel predviedol v ČSMT dokonalý breakdance: Jandová len híkala

Dokonalý breakdance. V šou Česko Slovensko má Talent ho predvedie Pavel Hajduch, ktorý sa ako prvý a jediný B-boy z Čiech prebojoval do finále na top šampionáte Outbreak Europe zo 700 účastníkov z viac ako 50 krajín. Má 5 titulov v rade za sebou z Best Čech Powermover (Silové a točivé efektívne prvky breakdance). V choreografii prepája extrémne prvky breakdance so scénickým tancom a vytvára tak vystúpenie s divadelným prejavom. Pavel má český, ale aj rakúsky, slovenský a poľský rekord v otočkách na rukách (air-flares) - 38 otočiek. V sobotu okrem predvedenia tanečného čísla pokúsi tento svoj rekord prekonať. Sledujte šou Česko Slovensko má Talent v sobotu o 20:35 na JOJke.