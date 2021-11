Speváčka Sima terčom odporných nadávok: Nechutné urážky a výsmech za vieru!

Známej pesničkárke Sime Magušinovej (33), ktorá do júna tohto roka používala priezvisko Martausová, musel zamrznúť úsmev na tvári. Oceňovaná umelkyňa, ktorá sa v lete vydala za Michala Magušina (32), sa stala terčom nechutných slovných útokov zo strany komentátora Petra Tkačenka a publicistu Rada Ondřejíčka.

Tí sa pustili dehonestujúcim a urážlivým spôsobom nielen do nej, ale aj do jej muža. Strápňovaním jej hudby sa to neskončilo a na paškál si zobrali aj ich kresťanskú vieru. Zatiaľ čo manželia mlčia, oheň chrlí Magušinov brat Ján, ale aj politici, inštitúcie či nadriadená spomínaných pánov. Rodina to rozhodne nechce nechať len tak a do celej veci sa obul aj generálny prokurátor.

Simine pesničky sú plné citu a veľakrát ospevuje svoju vieru, ktorá ju podľa jej slov sprevádza celým životom. Ten len v júni tohto roka spojila s Michalom Magušinom, ktorý kedysi moderoval reláciu Na hrane na TV JOJ. Títo dvaja pozerajú na svet rovnakými očami a kresťanskými hodnotami, ktoré vyznávajú. Ich spôsob života však, zdá sa, leží v žalúdku komentátorovi Petrovi Tkačenkovi a publicistovi Radovi Ondřejíčkovi.

Títo páni si totiž speváčku nechutným spôsobom zobrali na paškál. Ich „zábavnú“ komunikáciu zverejnil brat Michala Magušina Ján, ktorý sa brata a známej speváčky zastal. „Na twitteri Tkačenka sa objavil príspevok, v ktorom sa zastrája napísaním ,hanopisu na Simu Martausovú,“ napísal nahnevane Ján Magušin. „Už niekto napísal hanopis na Simu Martausovú alebo to zas budem musieť urobiť ja?“ začal Tkačenko, ktorý označil Siminu tvorbu za infantilnú hrôzu.