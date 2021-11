Gombitová sa na pohrebe Žbirku († 69) neukáže: Meky, ty najlepšie vieš, prečo neprídem

Posledné zbohom. Už tento piatok sa prídu tí najbližší rozlúčiť s legendárnym umelcom Miroslavom Žbirkom († 69).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Práve on prehral svoj boj so zápalom pľúc a na všetkých sa pozerá už len zhora. Nechal tu roztrieštené srdcia mnohým, ako svojej rodine, manželke Katke (54), tak aj kamarátom. A keďže situácia s pandémiou koronavírusu je veľmi zlá, opatrenia na pohrebe budú veľmi prísne. Pozvánka prišla naozaj len hŕstke najbližších, no už teraz je isté, že Marika Gombitová (65) tam nebude.

Miroslav Žbirka († 69) nás opustil náhle a nečakane, keď skonal na zápal pľúc. Zbohom na jeho poslednej ceste mu môžu prísť dať ľudia už tento piatok do Veľkej obradnej siene Krematória Strašnice v Prahe. Z dôvodu platných pandemických nariadení bude vstup na rozlúčku umožnený len pozvaným osobám. Podľa našich informácií sa dovnútra dostanú len dve stovky hostí. No dnes je už jasné, že medzi nimi bude chýbať Marika Gombitová, ktorú s Mekym spájalo 45-ročné úprimné priateľstvo.