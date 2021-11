Martina a Rory Sabbatini sa boja koronavírusu: Sviatky na Slovensku rušíme!

Golfista Rory Sabbatini (45) s manželkou Martinou (40) pravidelne cestujú po celom svete kvôli turnajom. Svoje hlavné stanovište však majú na slnečnej Floride, kde si zadovážili luxusný dom.

Dvojica, ktorá vychováva Martininho syna Šimona Heliodora (12), ktorého otcom je Boris Kollár (56), však trávi rada čas aj na Slovensku, kde plánovali stráviť nielen tohtoročné Vianoce, ale aj Nový rok. Svoj zámer však nečakane zmenili!

Strieborný golfový olympionik z Tokia Rory Sabbatini má po svojom boku Martinu ako oficiálnu manželku od októbra 2014. Áno si povedali v Las Vegas počas jedného z výjazdov na turnaj v tichosti len za prítomnosti svedkov. Martina potom so synom Šimonom zostala žiť v Amerike, kde je s nimi aj jej drahá mama. Celá rodinka sa chystala zavítať na Martinino rodné Slovensko, plány však zrušili!

„Náš dlho plánovaný výlet na Slovensko na Vianoce a Nový rok sa odkladá. Veľmi sme sa tešili, ale v danej situácii sa jednoducho nedá. Mali to byť krásne sviatky, ale jednoducho - bojíme sa, aj keď sme zodpovední, zaočkovaní a nosíme rúška, bojíme sa, že niekto z nás to niekde dostane a zostaneme uväznení v karanténe, čo pre môjho muža, ktorý po návrate letí hneď na turnaj, by nebolo veľmi o. k.,“ priznala Martina dôvody ich zrušenej cesty.

„Okrem toho v našej skupine máme aj onkologických pacientov, pre nich je to veľké riziko. Veľmi mi to trhá srdce, pre nás, pre všetkých, nielen kvôli nám, že nemôžeme cestovať, že to mali byť krásne Vianoce plné zážitkov pre naše deti a Roryho rodičov, ktorí chceli zažiť zimnú atmosféru, vianočné trhy, Tatry... Ale kvôli všetkým, ktorí sa budú, aj keď sú zodpovední, báť, že to niekde dostanú pre nezodpovednosť iných, ktorí si myslia, že sú nesmrteľní a ich sa to netýka,“ dodala.