Na rozlúčke s legendou bude chýbať jedna z najdôležitejších osôb: Dojímavý odkaz Gombitovej pre Mekyho († 69)

Rozlúčka s legendárnym hudobníkom Mekym Žbirkom († 69) prebehne už o pár dní v Prahe. Do útrob krematória sa dostanú len pozvaní hostia.

Medzi nimi nemala chýbať ani Marika Gombitová, no život to však zariadil inak. So smútkom v srdci sa musí s Mekym rozlúčiť na diaľku. Na sociálnej sieti mu v utorok večer venovala srdcervúci odkaz do neba.

"S hlbokým žiaľom a nekonečným smútkom v srdci sa s Tebou lúčim, drahý Meky. Je mi veľmi ľúto, že Ťa v piatok s Tvojimi najbližšími neodprevadím na poslednej ceste, ale Ty najlepšie vieš, že mi to môj zdravotný stav v tejto ťažkej dobe neumožňuje. Zbohom, drahý Meky, nechávaš ma tu samú blúdiť v slepých uličkách. S láskou, Marika. Požičaj mi nádej, dvakrát Ti ju vrátim späť," odkazuje na sociálnej sieti so žiaľom v srdci Marika Gombitová.