Robo Opatovský a Ondřej Brzobohatý spojili sily: Ich vianočnú novinku nedostanete z hlavy

Robo Opatovský vydáva už svoj štvrtý vianočný album v poradí a fanúšikom stihol ponúknuť malú ochutnávku v podobe skladby Poďme si priať. Na tej spolupracoval so skvelým českým muzikantom Ondřejom Brzobohatým, pre ktorého je to viac menej vianočná premiéra. A hoci to bol práve Ondřej, ktorý mal z vianočnej skladby obavy, dnes sa zo spolupráce teší. Vianočná novinka totiž prináša poslucháčom presne to, čo v dnešnej náročnej dobe potrebujú a to pokoj, pohodu a vianočnú atmosféru. Zdá sa však, že tu spolupráca týchto dvoch pánov zďaleka nekončí a slová Roba Opatovského hovoria za všetko. Ten totiž doslova zaskočil českého hudobníka v priamom prenose!