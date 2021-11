Drsné podmienky pri nakrúcaní Hornej Dolnej: Jeden z hercov opísal tvrdú realitu

Herectvo nie je vždy len med lízať! Svoje by o tom vedeli povedať najväčšie hviezdy zábavného seriálu Horná Dolná.

Tvorcovia totiž nakrúcajú stále nové časti a umelci musia neraz znášať aj extrémne podmienky na pľaci. Presne to sa stalo aj nedávno, keď sa museli postaviť pred kamery v počasí, ktoré sa blížilo k bodu mrazu!

V seriáli Horná Dolná sa to len tak hemží hviezdami a v zábavnej relácii pôsobia najväčšie mená našej hereckej komunity. Jedným z nich je určite aj Juraj Šoko Tabáček, ktorý tu pôsobí ako dedinský opilec Tunel s ďalšími dvoma vernými kamarátmi. Napriek tomu, že v úlohe svojej postavy by sa zrejme mohol zahriať obľúbenou pálenkou, na pľaci to je úplne inak. Ako totiž nedávno herec priznal, nakrúcanie je miestami náročné a on musí fungovať aj pri mrazivom počasí. „Utorok, 6.55 hodín ráno a 1 stupeň Celzia. Také ránečko,“ napísal Šoko.

Vtedy sa nielen on, ale aj jeho herecký kolegovia Matej Landl ako Bistro a Roman Slanina ako Kokos totiž museli vyzliecť takmer donaha a v mrazivom počasí nakrúcať scény do seriálu. Tvorcovia zo Záhorskej Bystrice sú si vedomí nepríjemných podmienok, ktoré ich hviezdy musia znášať, a tak sa snažia o to, aby pobehovanie po zimnom počasí bolo pre hercov čo najpríjemnejšie. „Počas nakrúcania v zimných mesiacoch majú herci, ako aj štáb, na pľaci zabezpečené horúce nápoje, deky, teplé župany a takisto priestory, kde sa v prípade potreby môžu zohriať,“ povedala nám PR manažérka televízie Adriana Podobová.