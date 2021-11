Na Žbirku s úctou spomínajú v Trnavej Hore: Pomenujú po Mekym († 69) ulicu?

Na Miroslava Žbirku († 69) s láskou a úctou spomínajú aj v rodnej obci jeho otca, v Trnavej Hore neďaleko Žiaru nad Hronom.

Rodný dom Šimona Žbirku od 60. rokov minulého storočia síce nestojí, ale malý Meky, ktorý sa narodil v Bratislave, ako chlapec túto malebnú obec nad riekou Hron niekoľkokrát navštívil.

Pavel Kravec, starosta Trnavej Hory hovorí, že už v minulosti plánovali pomenovať po slávnom synovi ich rodáka jednu z ulíc. Vtedy to ešte nebolo možné. „Správa nás zasiahla ako blesk z jasného neba. Ani sa to nechce veriť, že nás opustil Miroslav Meky Žbirka, ktorého otec Šimon pochádzal z našej Trnavej Hory, čo on v spomienkach na svoje detstvo neraz verejne pripomínal,“ uviedol Kravec.

Rodný dom Šimona Žbirku už síce nestojí, ale ulica, kde bol, by si zaslúžila spomienku na neho. „A to cez meno jeho slávneho syna, ktorý okrem toho, že bol skvelý spevák a skladateľ, bol aj slušný a hodnotový človek. V minulosti, keď sme realizovali názvy ulíc, tak som hovoril, veď otec Žbirku pochádza od nás, tak pomenujme po ňom túto ulicu. Potom sme však prišli na to, že zákon umožňuje pomenovávanie len po nežijúcich. Teraz teda nie je vylúčené, že jednu z ulíc by sme symbolicky pomenovali po Miroslavovi Žbirkovi, alebo urobíme po ňom v obci nejakú pripomienku na neho,“ uzavrel Kravec.