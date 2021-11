Nečakaná smrť Žbirku († 69): Pohreb bez štátnej pocty?! Ministerstvo strká hlavu do piesku

Velikán hudobnej scény! V stredu podvečer obletela Slovensko a Česko šokujúca správa o smrti legendárneho muzikanta Mira Žbirku († 69). Po tom, čo niekoľko rokov zápasil s viacerými zápalmi pľúc, nakoniec podľahol rovnakému ochoreniu, ktoré zhoršila neznáma baktéria.

Práve tá obrala Mekyho o posledné sily a on navždy zaspal. Po legende zostala užialená vdova Katka (54) a deti David, Linda a Denisa. Zdrvená rodina oznámila detaily poslednej rozlúčky v Prahe, avšak ako sa zdá, známy spevák sa pohrebu so štátnymi poctami nedočká. Naše ministerstvo kultúry strká hlavu do piesku a ticho je aj v Čechách!

Žbirka skonal v nemocnici, kde pri ňom do posledného výdychu stála jeho milovaná manželka Katka. Rodina, napriek obrovskému žiaľu začala organizovať rozlúčku. „Posledná rozlúčka s česko-slovenskou hudobnou legendou Mirom Žbirkom bude vo Veľkej obradnej sieni Krematória Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra o 14.00 hod.,“ informoval PR manažér Rado Mešša.

Žbirka patril bezpochýb medzi velikánov našej doby a jeho prínos pre hudobnú scénu je nevyčísliteľný. Tak ako napríklad maestro Milan Lasica († 81), hviezdny Karel Gott († 80) či herečka Libuška Šafránková († 68) aj jeho meno sa hlboko zapísalo do kultúrneho dedičstva nielen našej krajiny, ale aj susedného Česka. Zdá sa však, že slávny Meky sa pohrebu so štátnymi poctami, ako bolo v prípade Gotta či Šafránkovej, nedočká.

Nový Čas oslovil naše ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Natáliou Milanovou, avšak kompetentní strčili hlavu do piesku: „Opustila nás mimoriadna osobnosť kultúrneho a spoločenského života. Hudobník, spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. Z dôvodu tejto smutnej udalosti je od piatka 12. novembra na znak úcty sprístupnená dvorana Ministerstva kultúry SR na podpis kondolenčnej knihy. Svoju sústrasť vyjadrila tiež ministerka kultúry SR Natália Milanová,“ znelo stanovisko ministerstva, ktoré však otázky o možnosti zorganizovať pohreb so štátnymi poctami pre Mekyho odignorovalo a ponúklo len kondolenčnú knihu vo svojich priestoroch.