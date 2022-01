Dominika Kavaschová otvorene: Úprimné priznanie o materstve a fotky, ktoré by iné ženy nikdy nezverejnili

Herečka Dominika Kavaschová (32) alias donda_kawa má na instagrame úctyhodných 185-tisíc sledovateľov.

V minulosti si ich priazeň udržovala veselými momentkami, teraz sú to predovšetkým mamičkovské fotografie a vyznania jej polročnej dcérke Maii.

„Toto som ja… Aj keď nemusím… Musím… Takto sa cítim zajtra presne na deň už pol roka. Unavený blázon. Animátorka so svalmi na chrbte ako kulturistka… Unavená, ale stále nechápem, ako je to možné, plná síl…“ takto začala celkom nedávno jednu zo svojich dlhočizných úvah o materstve.

Takto opísala začiatok vzťahu so svojím terajším partnerom Danielom Fischerom (34): „Keď vznikla táto fotka na čítačke v divadle, ani sme netušili, že o pár dní nato začneme byť do seba. :) Ani by nám to nenapadlo a už vôbec nie, že budeme mať spolu za krátky čas nato malú Bundžuru. :) Život je nevyspytateľný.“

Na fotkách nepotrebuje byť dokonalo nastajlovaná a nalíčená. „Čaves, tak toto som ja ráno… Vlastne aj na obed a k večeru je to ešte o čosi horšie,“ napísala a pridala smajlíka. Mimochodom, takto štartovala jesenné kilobranie a získavanie ideálnej hmotnosti.