Pre hudobného publicistu Vedrala bola Žbirkova smrť šok: Bol do poslednej chvíle akčný

Poznal ho doslova zblízka. Meky Žbirka († 69) zanechal po svojom odchode do astrálneho sveta hudobných legiend nielen nespočetné množstvo hitov, ktoré zaliezajú pod kožu. Zostanú po ňom aj mnohé dokumenty, televízne relácie, rozhovory, a predovšetkým osobné pocity, ktoré si jeho obdivovatelia odnášali z každého Mekyho koncertu.

Pre svojich fanúšikov spevák pripravil ešte jeden vzácny darček - biografickú knihu Zblízka, ktorú s ním napísal český hudobný redaktor Honza Vedral (40). Po smutnej udalosti sme ho oslovili a ako profesionál pre čitateľov Nového Času Nedeľa ochotne porozprával o tom, ako kniha vznikla. Ale nielen o tom, pretože, ako vraví, s Mekym ho spájalo oveľa viac.

O tom, že Meky Žbirka mal zdravotné problémy, pre ktoré bol hospitalizovaný, sa vedelo. Napokon, informácie sa objavili aj na jeho facebookovej stránke. Napadlo vám, že by sa to mohlo skončiť fatálne?

Bol to pre mňa šok. Myslím si, že 69 rokov nie je vek, v ktorom sa dnes umiera, zvlášť nie ľudia, ktorí sú aktívni, ako bol Meky. Bol do poslednej chvíle akčný. Ešte v septembri zaspieval na koncertnej pocte Ivanovi Královi, ktorú som pripravoval. Vôbec by mi nenapadlo, že to bude jeho posledné vystúpenie.

V roku 2016 vám vyšla kniha Zblízka – biografia Mira Žbirku. Boli ste v kontakte aj potom?

Boli sme spolu v pomerne intenzívnom kontakte. Jednak som spolupracoval ako scenárista na dokumentárnom filme Meky, jednak sme tento rok nakrúcali dokument Modrý album - The Making of, ktorý je možno vidieť na youtube. Okrem toho som bol scenárista s Mekym v televíznej hudobnej talk show Doupě Mekyho Žbirky. Prizval ma naozaj ku mnohým projektom. Konzultoval som s ním množstvo vecí ohľadne hudby, hovorili sme o dianí v hudobnej brandži, o jeho kapele, o tom, ktoré kapely stoja za vypočutie... Boli to dlhé debaty. Vážil som si jeho dôveru. Meky si svoju biografiu prečítal až po tom, čo kniha vyšla, rukopis čítala len jeho manželka Katka.

Pre vás, pre hudobného redaktora, musel byť úžasným zdrojom informácií...

Meky toho o populárnej hudbe a o hudobnom biznise vedel veľa. Z profesného hľadiska som bol rád, že keď sme dávali dokopy Ceny Anděl, stal sa členom rady Českej hudobnej akadémie. Mimochodom, bol to práve jeho nápad vytvoriť špeciálnu kategóriu pre slovenských muzikantov.

Paradoxne v tomto kontexte vyznieva fakt, že na Českom slávikovi aktuálne zrušili kategóriu Slávici bez hraníc, ktorú v minulosti ovládli Slováci...

Neviem, prečo sa takto usporiadatelia rozhodli. Keby som to mal komentovať za seba, tak je to škoda. Pretože česká a slovenská hudba majú stále veľa spoločného. Aj preto, že oba trhy sú malé, že sa môžeme navzájom počúvať a rozumieme si, tak je dobré udržiavať česko-slovenské vzťahy naďalej. Meky Žbirka bol v tom jednou z hlavných postáv. Koniec koncov, Meky dostal za Double Album ocenenie Anděl napriek tomu, že bol Slovák.

