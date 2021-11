Legendárny spevák miloval Bratislavu: Toto boli Mekyho († 69) obľúbené miesta

Mal krásny hlas a miloval život. Miroslav Žbirka († 69), ktorý zomrel na komplikácie spojené so zápalom pľúc, sa vryl do pamäti obyvateľov hlavného mesta, aj keď posledné roky prežil v Prahe v Česku.

V Bratislave ho ako chlapca mohli starousadlíci stretávať napríklad na Gunduličovej ulici a neskôr v okolí Račianskeho mýta, kam sa jeho rodičia presťahovali do 3-izbového bytu. Tam mladý Miro vysedával na lavičke v parku pred domom a brnkal si na gitare. Potom schmatol hokejku, a občas ho z balkóna pozoroval sused a vtedajšia hokejová hviezda - Jozef Golonka (83), ktorý si s chlapcami občas zahral. Aké ďalšie miesta sú s ikonickým Mekym spojené?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Miro Žbirka nemal hviezdne maniere, a ku každému sa správal srdečne. Ako mladíka ho mohli v Bratislave stretnúť na množstve zaujímavých miest. Meky mal dokonca aj už vtedy slávnych susedov, ktorých sledoval v televízii. Lenže, bolo to aj opačne. Jeho slávny sused ho pozoroval, ako posedáva na lavičke či hrá hokej na ihrisku. Spevák býval totiž v rovnakej bytovke ako hokejista Jozef Golonka na vtedajšej Ulici Februárového víťazstva (Februárka), dnešnej Račianskej.

„Ja som býval v dvojizbovom byte a Meky v rožnom trojizbovom byte. Vtedy sme mali štátne byty a Meky to dostal za to, že jeho otec bol pilotom a jeho mama bola Angličanka. Preto sme Mekyho volali Angličan,“ pousmial sa Golonka pri spomienke na to, ako sa zoznámili. Aj jeho správa o smrti Mekyho tvrdo zasiahla. „Ešte som sa nevysporiadal so smrťou Dušana Pašeka mlašieho a teraz toto. To je priam až neskutočné,“ dodal zaskočený hokejista.

Eva (18) a Veronika (18) na bratislavskom Korze. „Miro Žbirka bol skvelý spevák a aj nás jeho smrť zaskočila. Jeho skladby sú však také, že oslovili aj nás, hoci sme iná generácia.“ Trasa Korza viedla od Laurinskej po Panskú ulicu, pokračovala k Hlavnému námestiu cez Michalskú alebo smerom k Hviezdoslavovmu námestiu. Spevák tu bol v mladosti často, no keď sa chcel plesnúť po vrecku, išiel do Savojky.