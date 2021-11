Manželia Malachovskí sa nakazili covidom: Iveta to zvládla, Martin sa trápil

Popasovali sa s ním. U moderátorky Ivety Malachovskej (56) a jej manžela, operného speváka Martina Malachovského (53) úradoval koronavírus.

Aj keď sa obaja dali zaočkovať, strach z nákazy u nich predsa len vyvolal obavy. Operný spevák totiž bojuje s vážnou diagnózou, sklerózou multiplex, ktorú má však pod kontrolou. Jeho manželka Iveta sa o neho s láskou stará, ale, ako priznala, nebolo to u nich počas karantény úplne bezproblémové.

Manželia Malachovskí prekonali zákerný koronavírus. Čísla pozitívnych na Slovensku narastajú rýchlym tempom a neobišlo to ani tento známy pár. Najväčšie obavy však prežívala tvár verejnoprávnej televízie o svojho milovaného manžela, ktorý sa pasuje so zdravotnými problémami aj bez korony. Niekdajšia hviezda operných pódií len minulý rok otvorene prehovorila o boji so sklerózou mutliplex.

Obaja to nenechali na náhodu a pred pár mesiacmi sa dali zaočkovať. A aj kvôli tomu sa im podarilo vírus poraziť bez väčších problémov. „Cítim sa fantasticky. Ja som nemala ani príznaky, ani žiadne problémy. Ja som jeden z tých šťastných očkovaných ľudí, ktorý mal dobrú imunitu a vďaka tomu som všetko úžasne prežila a vďaka očkovaniu sme všetko zvládli,“ prezradila Ivetka Novému Času.

„Môj pán manžel je takisto po covide. On mal trošku problémy, pretože má určité ochorenie. Jeho problémy sa prejavovali v tom, že bol zoslabený, nemal teplotu, mal kašeľ, ale rovnako je už v dobrej kondícii, a už sa teší od budúceho týždňa na svojich žiakov,“ doplnila moderátorka, ktorá je šťastná, že sa z toho takto v poriadku dostali.

Starajú sa o seba

Iveta a Martin sú jeden pre druhého veľkou oporou a sú si tým najväčším šťastím v živote. Prežili spolu krásne, ale aj náročnejšie chvíle. Obaja sa snažia byť aktívni a absolvujú spoločne rôzne výlety plné zážitkov. „My milujeme prechádzky. Chodievame do okolia Bratislavy, všade možne a najradšej na Kolibu alebo na Kamzík,“ prezradil nedávno Novému Času umelec.