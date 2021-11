Posledné želania! Žbirka († 69) tušil, že príde jeho koniec: Presné inštrukcie pre manželku Katku

Scenár posmrtného pokračovania jeho 54-ročnej hudobnej kariéry si naplánoval!

Spevák Meky Žbirka († 69) zomrel náhle v stredu večer po ťažkom zápale pľúc. Choroba, s ktorou Meky bojoval už v minulosti a dobre si uvedomoval jej silu, ho preto zrejme primäla k tomu, aby myslel úplne na všetko. Napriek zdravotným problémom stále pracoval a do budúcnosti mal veľké plány. Smrť mu však nečakane všetko zoškrtala zo zoznamu. Šibalský Meky bol však rýchlejší a svoje vízie a veľkolepé sny preniesol na svoju milovanú manželku Katku, ktorá sa chystá jeho poslednú vôľu naplniť.

Meky miloval pódium, svoju prácu a na koncertoch nechával celé svoje srdce. Za svoju vášeň a nezabudnuteľné piesne si rokmi vybudoval silnú základňu priaznivcov, ktorí stále nemôžu veriť, že hudobná legenda už vyhráva v nebi. Žbirka, ktorý nakoniec zomrel na zápaľ pľúc, zrejme už v minulosti poriadne nad svojou smrťou premýšľal. Jeho žena Katka totiž v poslednej vôli a rozlúčke postupuje presne podľa pokynov, ktoré od manžela dostala. Zdrvená rodina sa so stratou milovaného Mekyho vyrovnáva len veľmi ťažko, avšak vrúcne slová jeho fanúšikov aspoň čiastočne hladia ich ubolené srdcia.

„Ďakujeme za prejavenú sústrasť a účasť. Veľmi pomáha vedieť, ako veľmi ste si Mekyho obľúbili,“ priznala zronená Katka Žbirková, ktorá chce v Mekyho hudobnom posolstve tomu svetu pokračovať. „Účet na instagrame a facebooku budem aj naďalej spravovať a informovať vás o všetkom, čo sa bude diať, a som pripravená uskutočniť Mekyho plány tak, ako si želal (sám mi dal inštrukcie),“ dodala prekvapivo. V biznise bola totiž Katka s manželom dlhé roky. S ekonomickým vzdelaním tak bola nielen jeho manželkou, ale aj manažérkou, ktorá vedela o každom jeho kroku, zmluve, pesničke, koncerte, účinkovaní v reláciách či iných aktivitách.

Chcel dopísať kapitoly svojho života

Isté pritom je, že samotný hudobník neveril, že jeho koniec príde tak skoro. Na pláne toho totiž mal ešte veľa, a to nielen na tento, ale minimálne aj na budúci rok. „Meky chcel nahrať nový album a určite chcel dokončiť Cinema Acustic Tour, ktoré musel kvôli korone preložiť,“ povedal nám jeno manažér Rado Mešša. Ten tiež priznal, že spevák pracoval aj na oslave svojho jubilea, ktoré mal osláviť o rok v októbri.

„Pri príležitosti svojich 70. narodenín chcel odohrať dva veľké koncerty. Jeden v Prahe a druhý v Bratislave,“ dodal Žbirkov manažér. Ani tu sa výpočet jeho plánov však nekončí. Spevák totiž moderoval svoju vlastnú televíznu reláciu Doupě Mekyho Žbirky v ČT1, kde sa plánovali nakrúcať nové časti. Okrem toho však chcel doplniť aj knihu o svojom živote Zblízka. Tú napísal s českým hudobným redaktorom Honzom Vedralom. Ako totiž pre Nový Čas Nedeľa novinár priznal, Meky chcel do nej ešte pridať „zopár strán“.

„V lete sme si s Mekym telefonovali, prial si, aby som do knihy dopísal zopár posledných kapitol, pretože tá sa končí nahrávaním albumu Miro. Ale odvtedy sa toho udialo ešte dosť. Sľúbili sme si, že by stálo za to posunúť ten príbeh ďalej. To sa nám už nepodarilo,“ povedal vo veľkom rozhovore redaktor, ktorý s hudobným velikánom strávil veľa času. Celý rozhovor s Vedralom si môžete prečítať už tento víkend v Novom Čase Nedeľa.