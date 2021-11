Meky († 69) sa mesiac trápil v nemocnici, lekári aj rodina verili, že sa nájdu lieky: Pľúca mu zničila baktéria

Spevák Miro Žbirka († 69) nečakane skonal uplynulú stredu.

Zdravie mal podlomené roky, ale vždy sa mu podarilo z nepríjemných zápalov pľúc, ktoré ho potrápili viackrát, vykráčať víťazne. Tentoraz to však neustál. Ešte v polovici októbra bol hospitalizovaný pre infekciu, avšak Mekyho slová z nemocnice boli viac ako optimistické.

Po jeho šokujúcej smrti sa však ukázalo, že baktérie, ktoré napadli jeho pľúca, boli spúšťačom silného zápalu týchto orgánov a národmi milovaný Meky to už, bohužiaľ, neudýchal. Lekári aj rodina však do poslednej hodiny verili, že sa nájdu lieky, ktoré by vedeli fatálne následky odvrátiť!

Bojoval, ale jeho pľúca už nemali dosť síl. Mekyho za posledné roky niekoľkokrát postihol zápal pľúc. Ako priznala jeho milovaná manželka Katka: „Jeho imunita je od zápalu pľúc dosť krehká. Takže čokoľvek sa okolo neho vyskytne, to chytí. V poslednom čase mu doktor hovorí, že čím viac ľudí, tým väčšie nebezpečenstvo. Musí byť jednoducho opatrný,“ priznala vtedy pre Aha!.

Keď v polovici októbra zaúradovali baktérie uložené na jeho pľúcach, všetci, rodina aj lekári, skúšali aj všemožné, aby hudobný génius vyzdravel. Zdá sa však, že lieky nezaberali, čo priznala blízka známa rodiny. „Lekári mu urobili testy a zistili, že má na pľúcach baktériu. Bohužiaľ sa im nepodarilo zistiť, akého je pôvodu a ako ju liečiť,“ povedala Blesku. Meky však zostával optimistický a z nemocnice sa svojim fanúšikom prihlásil. „Priatelia, dobehol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúziách. Posielajte mi energiu, budem ju potrebovať.“

Jeho manželka neskôr priblížila viac. „Je to nejaká rezistentná baktéria a infekcia, na ktorú (snáď) nájdu fungujúce antibiotiká,“ dodala Katka pre Blesk. Teraz sa však ukázalo, že napriek enormnej snahe sa vhodná liečba nenašla. Žbirku však na jeho narodeniny, ktoré oslávil 21. októbra z nemocnice, prepustili a on sa z toho veľmi tešil. „Narodeninový ,opušťák‘ a dobroty od fanúšikov,“ tešil sa vtedy hudobník, ktorý sa mal doliečovať doma.

Práve fotografia z jeho obľúbeného gauča je zrejme medzi poslednými, ktoré mali možnosť jeho obdivovatelia z jeho života zahliadnuť. Bohužiaľ sa jeho stav nelepšil a Mira nakoniec rozsiahly zápal pľúc porazil a on navždy odišiel. Jeho výrazná stopa ako človeka, ale aj ako talentovaného muzikanta, tu však zostanie navždy