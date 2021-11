Pripomíname si 115 rokov od narodenia herečky a astrologičky Vilmy Jamnickej († 101): Toto ste o nej ani len netušili

Chcela sa dožiť 105 rokov, ale v auguste 2008 odišla z tohto sveta ako 101-ročná. Len ťažko by sme hľadali medzi známymi osobnosťami slovenského divadelníctva takú prazvláštnu osôbku, akou bola Vilma Jamnická. Bola osobitá umelkyňa, ktorá sa dokázala prispôsobiť okolnostiam a bez reptania prijať status herečky malých úloh.

Mnoho ľudí si získala vzácnymi radami ako vychýrená bylinkárka, ale najmä horoskopmi, ktoré im často zmenili život. V týchto dňoch si pripomíname jej nedožitých 115 rokov.

Naše prvé stretnutie bolo dosť bizarné - mali sme spolu napísať knihu, no Vilma Jamnická zostala pri našom zoznámení navidomoči zaskočená: „S takou mladou mám písať pamäti? To mi nevedeli poslať z vydavateľstva niekoho staršieho?!“ privítala ma na prahu svojho domu nad Bratislavským hradom. Neskôr, keď podľa astrologických výpočtov vyrátala, že naše spoločné dielo bude mať úspech, pristúpila na spoluprácu. Po čase mi prezradila, že ju presvedčili aj moje zelené oči. Najprv som netušila, o čom hovorí, no potom mi vysvetlila, že zelenú farbu očí majú len dve percentá ľudí a v minulosti také ženy popravovali, mysliac si, že sú to čarodenice. Uf... Musím povedať, že hviezdy pri našom prvom stretnutí neklamali, celý náklad knihy sa vypredal. Počas našich stretnutí sme si medzi sebou vytvorili nádherné priateľské puto, hoci nás delilo takmer šesťdesiat rokov. Časom sa mi priznala, že aj tak sa radšej stretáva s mladšími ako so seberovnými.

