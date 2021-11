Trpké priznanie Erika Ňarjaša: Kvôli politickým názorom môžete stratiť priateľov a to nie je všetko!

Premiéra filmu Karel o Karlovi Gottovi prilákala do kín mnohé známe tváre a príbeh o legende československej hudobnej scény si nenechal ujsť ani poslanec Erik Ňarjaš. Ten sa do povedomia divákov dostal vďaka šou Let´s Dance, dnes však už miesto drania tanečných topánok zarezáva v parlamente. Ako však prezradil, nie vždy je to med lízať a jeho pôsobenie vo vláde si dokonca vyžiadalo aj svoju daň. Jeho slová vás prekvapia!