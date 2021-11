6 NAJ Mekyho Žbirku: Nezameniteľný štýl, za ktorý sme ho milovali

Akoby ani nestarol. Miro Žbirka († 69) bol večný mladík v typickom svetri, s chlapčenkým úsmevom a dobráckym pohľadom, ktorý skrýval za veľké dioptrické okuliare.

A hoci tak, ako išiel čas, svoj imidž prispôsobil trendom, predsa len zostal verný tomu, ako ho poznali fanúšikovia zo začiatku 70. rokov. I keď išiel s dobou a s aktuálnou módou, to, čo ho charakterizovalo, si nedal vziať. Tak ako ani svoj povestný anglický humor. Taký bol totiž Meky...

Typická šiltovka

Meky sa z času na čas objavoval vo svojej milovanej šiltovke. Tento anglický štýl sa stal jeho obľúbeným módnym doplnkom. Veľkým hitom začala byť šiltovka v časoch Beatles a Rolling Stones. Spevák tak prejavil lásku k Anglicku a tiež obdiv k epoche 60. rokov. Rovnakú šiltovku si obľúbil aj John Lennon, čím možno Mekyho inšpiroval.

Veľké okuliare

V časoch, keď sa speváci na javisku neradi ukazovali v okuliaroch, Meky takéto malichernosti nikdy neriešil. Ba naopak, okuliare sa tak, ako napríklad aj v prípade speváčky Nade Urbánkovej, stali jeho osobnou „značkou“. Čím väčšie, tým lepšie... A hoci sa rokmi prispôsoboval módnym trendom, čo sa týka okuliarov, tam veľa nezmenil. Len málokedy vymenil rám s veľkými sklami za menší, zväčša však len na chvíľu. Zvyk je totiž železná košeľa... A Mekymu to tak pristalo!

Beatles a Abbey Road

Svojou láskou k ikonickej britskej kapele The Beatles sa nikdy netajil. Jeho najbližší o ňom vedeli, že so zatajeným dychom prechádzal popri najslávnejších nahrávacích štúdiách sveta na londýnskej Abbey Road. Na svoje 60. narodeniny dostal od svojej manželky Katky nezabudnuteľný darček v podobe nahrávania piesne na rovnakých miestach ako mnoho hudobných ikon pred ním. V legendárnom štúdiu nahral aj svoj 14. album - Double album. A práve táto fotografia vznikla v štúdiu v roku 2014.

Výrazný bratislavský prízvuk

Miro mal v krvi angličtinu, napokon, bol to jeho materinský jazyk. Mama mu bola v tomto najlepšou učiteľkou angličtiny. V Bratislave sa však naňho nalepil typický bratislavský prízvuk, ktorého sa vlastne nikdy nezbavil. Paradoxne, práve to robilo jeho verbálny prejav rozkošným.

Pohodlné svetre aj slušivé saká

Kto by si nepamätal Mekyho v muzikáli Neberte nám princeznú? Hádam každý si pred očami okamžite vybaví štíhleho mladíka vo vyťahanom štrikovanom svetri. Aj keď miloval pohodlné svetre, na pódiu išiel s dobou. Aj na tých najstarších kariérnych fotografiách vidno, že sa rád obliekol do aktuálnych trendových outfitov, či už to boli tričká s koženou bundou, nažehlená košeľa s kravatou, či sako v štýle Beatles.

Anglický humor a chlapčenský úsmev

Mekyho mama bola Angličanka a gény veru nezaprel. Pod kožu sa mu dostal anglický humor, ktorým Meky dokázal baviť spoločnosť. Nevtieravý, inteligentný fór alebo len nevinná, no presne mierená poznámka boli jeho silnou stránkou. Aj vážne veci dokázal povedať s letmým úsmevom, akoby sa ani nevedel hnevať. Presne podľa odkazu jedného z modusáckych hitov: Úsmev nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc...