Chémia medzi Mirom Žbirkom († 69) a Marikou Gombitovou: Ľudia si mysleli, že patria k sebe

Ľudsky si sadli od prvej chvíle. Uplynulú stredu všetkých šokovala správa o nečakanom odchode legendárneho umelca Mekyho Žbirku († 69).

No sú ľudia, ktorých táto informácia zranila o to viac. A práve jednou z nich je aj Marika Gombitová (65), ktorej oči sa zaliali slzami a smútok zasiahol hlboko do srdca. Začiatky veľkej kariéry Mekyho sú nerozlučne spojené so speváčkou. Spoznali sa pred 45 rokmi a ich obrovské kamarátstvo plné spomienok, úspechov a nestarnúcich hitov si zachovalo lesk až dodnes, keď oplakávame jedného z nich.

Meky († 69) sa s Marikou zoznámil vďaka Jankovi Lehotskému v kapele Modus. „Bolo to v roku 1976 na skúške Modusu, keď som sa vrátil k spolupráci s touto kapelou. Marika na mňa urobila dojem. Bola veľmi výrazný typ, neprehliadnuteľná,“ prezradil Meky pre magazín Exkluziv. Ich sláva vystrelila raketovou rýchlosťou, a to najmä vďaka ich talentu, charizme a veľkej profesionalite. Hitmi sa stali aj ich duetá V slepých uličkách či Nespáľme to krásne v nás.

Ľudia si ich ako dvojicu zamilovali aj v muzikáli Neberte nám princeznú. Ona bola poslušná a láskavá dcéra bohatých rodičov, on obyčajný chalan z ulice... Novodobí Romeo a Júlia. A aj keď sa následne špekulovalo o tom, že dvojica má tvoriť pár, nikdy neprekročili pracovné či kamarátske hranice. Akoby cesta k ich milostnému vzťahu vždy uviazla v slepej uličke, o ktorej naspievali legendárne dueto. ,,Skutočne sme boli partneri, ale len spevácki. Zakaždým, keď som začal spievať a Marika sa pridala, mal som pocit, že zafungovala chémia. Poslucháč tak nadobudol dojem, že patríme k sebe,“ hovorí Žbirka vo svojej knihe Zblízka.

Ich spolupráca sa však na roky odmlčala, čo bolo spôsobené zdravotným stavom Gombitovej po hrozivej autonehode v decembri 1980. Fanúšikovia sa veľmi potešili v septembri 2016, keď Meky absolvoval veľké turné so symfonickým orchestrom a ako špeciálneho hosťa si pozval Mariku. Tá nesie jeho smrť ťažko: „Môj drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si v mojom srdci navždy. S láskou, Tvoja princezná.“