Trauma v rodine Mekyho Žbirku: So samovraždou brata († 25) sa nevedel zmieriť

Mira Žbirku († 69) viedli k hudbe nielen rodičia, ale aj jeho dvaja starší bratia Jason († 25) a Anton (73).

Máte fotografiu s legendárnym Mekym Žbirkom? Ako si pamätáte stretnutie s ním? Pošlite foto aj s opisom stretnutia na tip@novycas.sk

Už ako dieťa si Miro rád brnkal na gitare v sprievode svojich súrodencov a ovplyvnený anglickou kultúrou a hudbou si niesol jej črty celým svojím životom. Stále však zostávali jeho vzormi bratia, hlavne Jason, ktorý si však siahol na život. Táto tragédia Mekyho zasiahla a do svojej smrti sa s tým nevedel zmieriť.

Mekyho tvár vždy zdobil úsmev a ľahkosť bytia. Vždy vyzeral, že ho nič netrápi. Opak bol však pravdou. Celý život si vo svojom vnútri niesol boliestku, s ktorou sa nedokázal nikdy zmieriť. Bola to práve samovražda brata Jasona. Mirovi sa vtedy obrátil život naruby a veľmi ho to poznačilo.

Celú rodinu Jasonovo rozhodnutie dobrovoľne ukončiť svoj život nesmierne zasiahlo. Z jedného dňa na druhý sa z Mira stal dospelý muž. „Spáchal samovraždu, a to nami všetkými, s celou rodinou neuveriteľne otriaslo. Od toho momentu je, myslím, môj život úplne iný. Do tej doby to bolo detstvo. Potom už nič nebolo ako predtým,“ prezradil v minulosti Meky pre iDnes.cz. Táto tragédia bola odvtedy v ich rodine tabu.

„Nikdy som neprišiel za rodičmi, aby sme sa o tom porozprávali, ako to bolo s Jasonom. Všetko ohľadom jeho smrti sú preto len moje dohady. Svet bol vtedy angažovanejší. Môj brat bol generácia Beatles, narodil sa v roku 1944. Možno si kládol rôzne otázky a ktovie, prečo dospel práve k takémuto rozhodnutiu. Viem len, že za tým vtedy nebola žiadna love story. Bolo to niečo hlbšie. Musel byť pevne rozhodnutý,“ dodal vtedy Miro.