Ženy Žbirkovho († 69) života: Po rozvode sa zahľadel do mladučkej gymnazistky

Miro Žbirka († 69) rozhodne nepatril k mužom, ktorí by striedali ženy. Jeho srdce si získali len dve, ktoré nadovšetko miloval.

Aj keď mu manželstvo s Helgou nevydržalo a po 15 rokoch sa rozviedli, láska si ho o krátky čas našla opäť. Musel však zamieriť za naše hranice, pretože jeho Katka (54), ktorá pri ňom stála do posledného výdychu, žila v Česku. Malé prekážky, ktoré im stáli v ceste, napokon prekonali a svoju romancu spečatili na dlhých 33 rokov, plných harmónie a vzájomnej podpory. Jeho srdce však napĺňali láskou aj jeho tri deti a vnučka Zara.

Žbirka sa ženil ako mladý chalan, keď mal len 20 rokov. Jeho láskou sa stala Helga, s ktorou žil pätnásť rokov. Do manželstva sa narodila dcéra Denisa (48). „Dcéru Denisu z prvého manželstva som skoro nevidel. Vtedy mi to pripadalo normálne, asi ako výjazdná doložka, keď som chcel vycestovať do zahraničia. Dnes sa divím, ako som to mohol akceptovať,“ priznal spevák v minulosti.

S dcérou si však k sebe cestu predsa len našli. V máji 2009 dokonca z Mekyho urobila deda, keď porodila vnučku Zaru. Spevák bol vtedy nesmierne šťastný. „Vyzeral veľmi spokojný, keď prvýkrát videl Zaru,“ povedala vtedy Novému Času Denisa.

Nová láska za hranicami

Po tom, čo ho s manželkou Helgou v roku 1987 rozviedli, zahľadel sa do mladučkej gymnazistky Katky, ktorá žila v Prahe. Tá sa stala láskou jeho života a ich stabilný a láskyplný vzťah im všetci mohli iba závidieť. Práve pre ňu kedysi dokonca zložil veľký hit Catherine. Svadba bola v roku 1988, ale bez prekážok to nebolo. Predsa len, Katka bola od Mira o 15 rokov mladšia.