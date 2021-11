Manželka prehovorila o krehkom zdraví Mekyho († 69): Prečo si musel dávať extrémny pozor

Odobral sa z tohto sveta v tichosti obklopený veľkou láskou!

Muzikant Meky Žbirka († 69) bol celý život džentlmen, ktorý sa vďaka svojmu talentu, ľudskosti a skromnosti zapísal do sŕdc mnohých ľudí. Nenahraditeľný hudobný génius skonal po krátkom, ale silnom zápale pľúc, ktorý už nedokázal poraziť. Smutnú správu Novému Času v stredu večer potvrdila jeho manželka Katka Žbirková (54), ktorá len ťažko hľadala slová. Bola pri ňom až do jeho posledného výdychu...

Nikdy na teba nezabudneme! Takéto odkazy do neba pre nezabudnuteľného Mekyho neustále zaplavujú sociálne siete. Elegán s anglickými koreňmi si totiž za desaťročia na hudobnej scéne získal srdcia más a to hlavne vďaka človečine, ktorá z neho sálala a obrovskému hudobnému talentu.

Osudný zápal pľúc

V posledných rokoch sa u Mekyho začali sporadicky objavovať zdravotné problémy. Väčšinou išlo o zápaly pľúc, ktoré mu odčerpávali veľa energie. A práve toto ochorenie sa mu stalo aj osudným... O jeho smrti informovala manželka Katka na sociálnej sieti, kde sa Meky tešil obrovskej fanúšikovskej základni. „Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ,” to by povedal Meky, keby žil... MIRO ŽBIRKA 21. 10. 1952 - 10. 11. 2021,“ znel záhadný odkaz, ktorý vyvolával veľa otáznikov.

Šokujúcu správu však vzápätí Novému Času potvrdila Katka Žbirková. Na otázku, či je to pravda, stroho napísala: „Áno, je.“ Po krátkej odmlke priznala, že láska jej života zomrela na následky silného zápalu pľúc, a nie na nákazu koronavírusom, ktorý zúri aj v susedných Čechách.

„Nebola to korona. Meky zomrel na opakovaný zápal pľúc,“ potvrdila nám zarmútená Žbirkova žena. Dodala, že pri milovanom mužovi stála do poslednej sekundy jeho života. „Bola som s ním až do konca,“ dodala zronená Katka, ktorej potrvá veľmi dlho, kým sa z tejto obrovskej straty spamätá.

Zlá predtucha

Miro bojoval so zápalom pľúc niekoľkokrát. Vždy, keď sa táto ťažká choroba objavila, muzikanta to rozhodilo. Mal na to vážny dôvod! Toto ochorenie sa stalo osudným jeho milovanej mamičke Ruth, preto ho rozhodne nebral na ľahkú váhu. Zápal pľúc ho nepekne prekvapil hneď niekoľkokrát. Verejne priznal chorobu v decembri 2016. Liečba antibiotikami vtedy nezabrala a lekári mu museli nasadiť infúzie. Vo februári 2017 sa potom prišiel doliečovať do Vysokých Tatier.

Zápal pľúc udrel znova v auguste 2019, keď začal rušiť plánované koncerty a jeho žena priznala, že sú opäť ako na ihlách. Dovtedy sa mu toto ochorenie vždy podarilo poraziť, no tentoraz mu už sily nestačili. Za jeho slabosť zrejme mohla aj infekcia, s ktorou sa v polovici októbra tohto roka dostal do nemocnice. Vtedy ešte sršal optimizmom.