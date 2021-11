Smrť Žbirku († 69) zamiešala karty aj v RTVS: Veľká pocta pre speváka

Zmena plánu v RTVS! Telerozhlas zareagoval na úmrtie Mira Žbirku zmenou vysielacieho plánu

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

"RTVS so zármutkom prijala správu o úmrtí speváckej legendy Miroslava Žbirku. Jeho výraznú osobnosť si pripomenieme dnes večer v dokumente Meky ( o 20.10 h) na Dvojke a v relácii Zlaté časy ( o 22.30 h) na Jednotke," informuje RTVS.

Žbirka v dokumente spracoval svoj životný príbeh. Vo filme Meky sa ho tvorcovia snažili ukázať nielen ako muzikanta, ale aj tak, ako ho pozná jeho najbližšie okolie. "Vyzerá to tak, že by ma mohol hrať každý, kto nosí okuliare," žartoval Meky pri otázke, kto by ho mohol hrať v životopisnom filme.

Meky Žbirka zomrel náhle 10. novembra na opakovaný zápal pľúc. Problémy so zdravím ho trápili už niekoľko týždňov pred smrťou.