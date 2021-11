Smutná premiéra filmu Karel na Slovensku: Prečo celebrity odignorovali maestra?!

Kde-tu známa tvár! Dlho odkladaná premiéra filmu Karel, ktorý zachytáva posledné roky života legendárneho Karla Gotta († 80) aj jeho obzeranie sa za kariérou, prebehla u našich českých susedov už v októbri.

Uplynulý utorok do bratislavského kina zavítala premiéra filmu Karel o živote velikána Karla Gotta († 80). A ak by mnohí čakali, že v sálach sa to bude hemžiť rôznymi známymi tvárami, opak sa stal pravdou.

Atmosféra sa niesla v pokojnom duchu a zaspomínať na speváka si prišla len malinká hŕstka známych tvárí z našich končín. Za všetkým by mohla byť zlá pandemická situácia, avšak faktom zostáva, že známe tváre aj napriek tomu aj naďalej pracujú nielen v divadlách, rádiách či na televíznych projektoch. Divadelné predstavenia sa hrajú a celebrity z práce nepoľavujú. A tak ostáva otázka, prečo bol záujem o dielo o neopakovateľnom spevákovi, ktorý sa narodí raz za 100 rokov, taký malý a čo odradilo známe tváre od účasti na veľkolepej premiére. Do Bratislavy dokonca napriek zlej situácii kvôli koronavírusu zavítala aj vdova Ivana Gottová, ktorá mala celý dokument pod drobnohľadom.

Zatiaľ čo však v Čechách prišla na premiéru aj so svojimi dcérami, na Slovensko zavítala sama len so svojím tímom. Naše celebrity, ktoré predsa len prišli, si však na maestra spomínajú s láskou. „Bol to úžasný človek, džentlmen. Človek, ktorého si nesmierne vážim. Mala som tú možnosť sa s ním osobne poznať. Obdivovala som ho celý život tak, ako všetci vlastne,“ uviedla pre Nový Čas Dubasová. „Bol to úžasný spevák, ktorý do posledných chvíľ spieval, rozdával úsmevy. Aj po koncerte sa venoval svo­jim fanúšikom, ktorých mal nespočetné množstvo. Myslím si, že pre nás spevákov bol obrovským príkladom pokory,“ doplnil ju Opatovský.