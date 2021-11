Prekvapenie v šou Česko Slovensko má talent: Jozef Pátrovič je späť!

Už sa to blíži! Vyvrcholením kastingových kôl Česko Slovensko má talent bude tradične svojské vystúpenie legendy tejto šou Jozefa Pátroviča (80).

Spievajúci dôchodca nám porozprával aj to, prečo má problém so svojou soškou, ako mu vyhovuje porota bez Lucie Bílej a jednu potešujúcu vec odkázal Jarovi Slávikovi.

Mnohí čakajú, kedy sa objavíte v tohtoročnej edícii Česko Slovensko má talent. Ako to vyzerá?

Zaspieval som Zem menom láska, budú to dávať, ale neviem kedy, nepovedali mi to. Nič to, mňa väčšinou dávajú naposledy. (smiech) Ale nepáči sa mi to s tou soškou.

Myslíte Zlatého Pátroviča?

Áno. Dávajú to ako niečo podradné.

Možno by bolo najlepšie, keby ste ju dávali vy. Nechceli ste to takto dohodnúť?

Áno, ja by som ju mal dávať, dal by som ju takým, ktorí si ju zaslúžia... Aj pred časom, tá ženská tam obkecávala také debiliny, až sa mi žalúdok obracal. Potom, že dáme vám Pátroviča. A ona nechcela. Ja by som jej nedal ani Judáša!

Aký má Jozef vzťah s Luciou Bílou a čo odkázal Jarovi Slávikovi? Dočítate sa v Novom Čase Víkend