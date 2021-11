Dcéra Roba a Patrície Vittekovcov Thia: Očistím meno našej rodiny!

Bude z dcéry fubalistu Róberta Vitteka (39) a speváčky Patrície Vittekovej (41) hviezda? Thia Vittek (14) má veľký spevácky talent a za sebou už aj niekoľko vystúpení.

Sníva o tom, že raz prostredníctvom pesničky povie neprajníkom, čo sa vlastne v ich životoch stalo. „Keď som pred 10 rokmi zakladala Vittek camp, bola som presvedčená, že sa s talentom rodíme a myslím si to aj dnes. Dokonca som presvedčená, že sa s ním narodí každý človek, rozdiel je iba v tom, či ho objavíme alebo nás niekto naň upozorní. Dôležité je tiež, či sa mu venujeme a rozvíjame ho, alebo tento dar génov a príležitostí od Boha vymeníme za výhovorky a pohodlnosť,“ začína svoje rozprávanie Patrícia Vitteková, mama nadanej speváčky.

Rozplakala sa

Nikdy vraj nebola mamou z pieskoviska, ktorá by sa celé hodiny rozprávala s mamičkami o nástrahách kiahní alebo zle umytej fľaške. „Nebojovala som s dcérami, ani keď mali obdobie vzdoru a nechceli sa česať ani za predpokladu, že k nám potom nepríde Ježiško. Veľakrát som nestihla alebo zabudla ísť na rodičovské združenie a bola som tak čiernou ovcou tried. Besiedku som však stihla vždy a tiež som stále počúvala sny a túžby svojich dcér. Vždy mi hovorili, že som bláznivá mama a verím, že si okrem toho, že sa viem naštvať, budú pamätať naše zážitky, svet futbalu aj pomoci menej šťastným deťom, smiech, spievanie a hudbu, ktorú som im púšťala ako liek na všetko.“

Patrícia si vraj myslela, že speváčkou bude skôr staršia Sofia. „Keď si potichu spievala pre seba, bolo to nádherné. Thia bola zase neskutočne nadaná na tanec a všetky športy po svojom otcovi. Tak veľmi sme sa sústredili na tanečnú kariéru, že sme jej spev ani neriešili. Prvýkrát zaspievala do mikrofónu, keď mala asi 7 rokov. Potom pred rokom si chcela vyskúšať zaspievať do profi mikrofónu v štúdiu počas môjho nahrávania a tam sa to celé stalo,“ hovorí nadšene Patrícia. S dcérou si doma často spievajú spolu. „Vlastne svojim dcéram vďačím za to, že dnes po mnohých rokoch tiež nahrávam znovu svoje skladby. V roku 2013 som si povedala, že už to nikdy neurobím a verte alebo nie, mikrofón som chytila do ruky až tento rok v štúdiu. Som vďačná, že môžem byť mamou dvoch motivujúcich, dnes už mladých slečien. Mojou úlohou je byť za každých okolností ich vzorom, keď už nie v dokonalých vzťahoch, tak v živote a cieľoch.“