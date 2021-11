Legendárny Jozef Pátrovič zo šou Česko Slovensko má talent: Jarovi Slávikovi posiela nečakaný odkaz

Už sa to blíži! Vyvrcholením kastingových kôl Česko Slovensko má talent bude tradične svojské vystúpenie legendy tejto šou Jozefa Pátroviča (80).

Spievajúci dôchodca nám porozprával aj to, prečo má problém so svojou soškou, ako mu vyhovuje porota bez Lucie Bílej a jednu potešujúcu vec odkázal Jarovi Slávikovi.

Mnohí čakajú, kedy sa objavíte v tohtoročnej edícii Česko Slovensko má talent. Ako to vyzerá?

Zaspieval som Zem menom láska, budú to dávať, ale neviem kedy, nepovedali mi to. Nič to, mňa väčšinou dávajú naposledy. (smiech) Ale nepáči sa mi to s tou soškou.

Myslíte Zlatého Pátroviča?

Áno. Dávajú to ako niečo podradné.

Možno by bolo najlepšie, keby ste ju dávali vy. Nechceli ste to takto dohodnúť?

Áno, ja by som ju mal dávať, dal by som ju takým, ktorí si ju zaslúžia... Aj pred časom, tá ženská tam obkecávala také debiliny, až sa mi žalúdok obracal. Potom, že dáme vám Pátroviča. A ona nechcela. Ja by som jej nedal ani Judáša!

Medzičasom ste sa vraj sprofesionalizovali a máte aj vlastného manažéra. Ako ste sa k nemu dostali?

To ma on zvábil Dominik. Je to mladý človek zo žilinského rádia. Zavolal mi asi pred dvoma rokmi, stretli sme sa v Žiline, začali sme robiť nejaké nahrávky a potom mi navrhol, že ma bude manažovať. Tak reku dobre. Mňa nebaví robiť s počítačom, s mobilom, ja už mám najradšej pokoj v prírode.

Sledujete celé tie roky Česko Slovensko má talent aj ako divák?

Áno, pravdaže.

Ako by ste túto šou zhodnotili, jej úroveň?

Hmm, tá úroveň klesá. Neviem to pochopiť. Kedysi to bolo kultúrne, teraz je to odviazané z reťaze.

Ale medzičasom sa zmenila porota, odišla z nej Lucie Bílá, ktorá vás nemala veľmi rada...

Ale nie, to bolo len také... Iskrilo to medzi nami, ale nehnevali sme sa na seba.

Chcel som sa spýtať, či vám Marta Jandová vyhovuje viac.

Nejde o porotu. Je to prakticky to isté. Nie je žiadny problém. Akurát Jaro Slávik, on ma trošku viac kritizoval posledné tri-štyri roky, lebo som mu odmietol Ostravu, celú Moravu. Mal tam pripravené moje vystúpenia po 400 eur a ja som mu povedal: „Je to ďaleko, pán Slávik, mám svoje roky, som z toho všetkého unavený.“ On to musel potom odriekať, prišiel o kšeft. Odvtedy sa na mne trochu vŕšil.