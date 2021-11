Čo prezradila Janette Drapáková na manžela Paľa, by tipoval málokto: Takto ju rocker rozmaznáva!

Manželia Janette a Paľo Drapákovci si počas svojho vzťahu museli preskákať skutočne kadečo a nevyhli sa ani vážnejším krízam. Dnes sa však tešia z pevného a harmonického zväzku, v ktorom sú už neuveriteľných 33 rokov, a všetko nasvedčuje tomu, že im to klape. Po rokoch vedia, čo na toho druhého platí a neprestávajú sa rozmaznávať. No to, čo prezradila Janette na naoko drsného rockera, by čakal hádam málokto.