Režisér Nikita Slovák nakrútil film o koronavíruse: Kožka († 66) ako výstraha zo záhrobia!

Mrazivé slová ako posmrtné posolstvo! Herec Štefan Kožka († 66) zomrel minulý rok v decembri, keď ho skolil nebezpečný koronavírus.

Umelec prežíval hrozné muky a napokon odišiel na druhý svet sám vo svojom dome v Rajke. Pritom ešte pár dní pred smrťou nakrútil hrozivé video, kde ľudí pred chorobou zlomeným hlasom varoval. Teraz sa jeho posolstvo rozhodol šíriť aj režisér Nikita Slovák (54), ktorý „spoveď zo záhrobia“ použil vo svojom dokumentárnom filme Nesmrteľní.

Kožka († 66) bol hviezdou seriálu Horná Dolná, kde hral dedinského veterinára. Napriek tomu, že vo svojej úlohe vedel vždy pomôcť a vyriešiť každý lekársky problém, v reálnom živote to bolo úplne inak. Umelec sa na začiatku decembra 2020 nakazil koronavírusom, ktorý ho usmrtil. Jeho posledné dni ho sprevádzali doslova muky. Trápenie, ktoré zdokumentoval v poslednom videu, však opäť uzrie svetlo sveta. Kožkovu spoveď sa rozhodol použiť režisér Nikita Slovák vo svojom diele.

Len nedávno sa totiž objavila snímka s názvom Nesmrteľní, ktorá má poukázať hrozby koronavírusu. „Toto video poslal Števo skupine, ktorú mali vytvorenú herci a tvorcovia pre seriál Horná Dolná. Aby všetkým tým, ktorí neverili, že covid existuje, alebo si hovorili, že je to len taká obyčajná chrípočka, otvoril oči,“ prezradil Novému Času Nikita, ktorému srdcervúca spoveď dodnes víri v hlave a nedá mu spávať.

„Pre mňa je to najväčšie mementum, keďže to považujem ako taký odkaz zo záhrobia. Bol to totiž posledný Števov odkaz, i keď jednosmerný, pred tým, ako zomrel. A ja verím, ako človek, ktorému táto choroba vzala veľa blízkych ľudí, že sa preberú tí, ktorí stále neveria a že ich tento film preberie. Alebo aspoň empaticky osloví,“ povedal na záver tvorca dokumentu.

Obrovské muky

Herec trpel v ukrutných bolestiach a spánok mu prerušoval silný kašeľ a beznádej. O svojich starostiach vtedy porozprával v predmetnom videu, ktoré nakrútil, aby všetkých varoval. „Za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Neviem, či to moje pľúca vydržia, pretože posledné dni som toho naspal veľmi málo. Volá sa to od kašľa do kašľa, občas prerušené krátkym spánkom, ktorý sa skončí tým, že človek začne znova kašľať. Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme. Ahojte," priznal v desivej spovedi herec.

Video adresoval najmä kamarátom a kolegom ako výstrahu. Herec zomrel sám a opustený v dome v Rajke, kam sa presťahoval len pár mesiacov pred smrťou. Tam ho ležiaceho na gauči s mobilom v ruke, no bez známok života, našiel sused, ktorého zalarmovala hercova exmanželka Zuzana Skopálová. Nehnuteľnosť po jeho smrti chátra.