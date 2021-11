Babsy s dcérkou Izabelkou, ktorá bojovala s ťažkým priebehom korony: Mesiac trápenia sa nekončí!

Pomaly a postupne. Barbara Babsy Jagušák Heribanová (31) len nedávno priznala, že prežívala poriadne náročné obdobie.

Jej dcérka Izabelka (4) sa nakazila koronavírusom a pre rodičov nastali chvíle plné strachu a obáv. Dievčatko sa zmietalo vo vysokých horúčkach a samotná Babsy cítila veľké vyčerpanie.Babsy Jagušák Heribanová sa, žiaľ, aj s celou rodinou predčasom ocitla v karanténe.

Silu koronavírusu pocítila práve jej malá dcérka Izabelka, ktorá rozhodne nemala jednoduchý priebeh. Jej detské telíčko sa však dáva už konečne do poriadku, ale ide to, samozrejme, pomaly. „Má sa ako po každej chorobe. Najlepší je kľudový režim, veľa spánku, dobrého jedla a prechádzky v lese. Nepreháňame to. Ideme tak max na hodinku von a nechcem, aby sa zadýchala. Preventívne dávame vitamíny C a D,“ zverila sa Babsy, ktorá si prešla obrovským strachom o vlastné dieťa a prebdenými nocami.

„Izinku sme zobrali do Senice k babine na rekonvalescenciu. Je ako makový kvietok. Potrebuje ešte pár dní, aby nabrala sily a hmotnosť, ale už je to oveľa lepšie. Včera to bol mesiac, čo je doma,“ doplnila Heribanová, ktorá verí, že Izi sa bude mať už čoskoro opäť tak dobre ako predtým.