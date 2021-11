Hviezda šou Pečie celé Slovensko Juraj Bača sa z finančne hluchého obdobia vylízal: Po suchotách projekty za tisíce eur!

Poriadne sa mu to rozbieha. Charizmatického herca Juraja Baču (34) môžu diváci aktuálne vidieť v mnohých projektoch.

A aj keď herec mal a stále má veľmi dobre rozbehnutú kariéru, nebolo to tak dávno, čo prežíval finančne náročné obdobie. Za všetkým bola pandémia koronavírusu, ktorá zavrela divadlá na dlhé mesiace a mnohé filmy či seriály jednoducho pozastavila. A aj keď išlo o obdobie, v ktorom nebolo všetko ružové, herec naskočil opäť na správnu trať, kde na neho čakajú lukratívne zárobky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Juraj Bača sa do povedomia divákov dostal najmä vďaka seriálu Komisár Rex, ktorý sa však nedočkal pokračovania. Za ten čas sa herec ukázal v zopár projektoch a venoval sa divadelnej, ale aj hudobnej tvorbe so svojou kapelou. Aj jeho však pandémia finančne dosť poznačila a jeho účet ostal nejaký čas bez príjmu.

„Neviem si predstaviť, že by som mal hypotéku, rodinu, keďže zarábam čistú nulu. Nie je to tak, že by som mal 70 % nejakého platu. A hlavne tá nula bude ešte veľmi dlho trvať,“ prezradil Juraj v jednom z rozhovorov pre Nový Čas víkend. Najnovšie však nastal zlom a Bačovo bankové konto sa opäť zapĺňa slušnými peniazmi.

Je jedným z moderátorov relácie Pečie celé Slovensko, nakrúca jojkársky seriál Nemocnica, v Prahe má roztočený jeden seriál a dokonca jeho vlastný projekt Robin pes dostal zelenú vo verejnoprávnej televízii. Práve Robin má edukatívny charakter a je to seriál pre najmenších. Podľa verejne dostupných zmlúv si za jednu časť umelec pripíše 300 eur. Za seriál Nemocnica, ktorý žne medzi divákmi očakávaný úspech, sa suma pohybuje v stovkách eur za jeden nakrúcací deň.