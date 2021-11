Haberova láska Daniela Peštová si prešla peklom: Dodnes si liečim rany od života!

Svetoznáma modelka Daniela Peštová (51) je už dlhé roky v harmonickom vzťahu s porotcovským katom Paľom Haberom (59). Radosť im robia ich dve spoločné deti, ktoré spolu vychovávajú v Česku.

Daniela má však z prvého manželstva syna Yannicka, ktorého porodila podnikateľovi Tommasovi Butimu. Toho však opustila a po čase priznala, že si prešla peklom. Zlomené srdce a šrámy, ktoré počas života utŕžila, si však lieči dodnes. Našla však spôsob ako na boľavú dušu.

Modelka Peštová odštartovala svoju kariéru ďaleko za hranicami jej rodnej krajiny - a vyplatilo sa. Stala sa svetoznámou tvárou, ktorú oslavovali nielen prehliadkové móla, ale aj titulky módnych časopisov. Osud jej však nielen doprial, ale aj zasadil tvrdé rany, ktoré zranili jej dušu.

Tú si lieči dodnes, aj keď je už vyše 20 rokov šťastná po boku Haberu. Stopy na jej duši zanechal hlavne jej exmanžel Buti, ktorý ju mal podvádzať. Po svadbe v roku 1994 a narodení syna tak prišiel rozvod. Modelka sa však z toho nevedela spamätať a rany si lieči dodnes. Zdá sa však, že našla spôsob, ako svo-jim boľačkám uľaviť.

Inak to nebolo ani uplynulý víkend. „Dnes pyžamový deň! Môže to vyzerať, že sa len tak váľam, ale opak je pravdou! Ako veľa ďalších, aj ja si so sebou nesiem škrabance a odreniny, ktoré mi život uštedril. A pretože nechcem, aby mi po nich zostali až na doživotie škaredé jazvy, pracujem na sebe,“ priznala Daniela, ležiac v posteli s knihou Emočná prvá pomoc.