Adela Vinczeová otvorene o vzťahoch a sebaláske: Neveru by odpustila!

V hlave to má upratané! Moderátorka Adela Vinczeová (41) je už viac ako štyri roky vydatá za moderátora tv spravodajstva Viktora Vinczeho (30), ktorý je od nej mladší o viac ako desať rokov.

Aj napriek tomu to dvojici stále klape a zdá sa, že blondínka konečne zakotvila vo vzťahu, v ktorom je spokojná a šťastná. Ako však priznala, za všetkým sú roky skúseností a zážitkov, ale aj práce na sebe samej, z ktorých si berie to najlepšie. Jasno má však aj v otázke nevery!

Adela Vinczeová je už štyri a pol roka vydatá, keď povedala áno o vyše desať rokov mladšiemu moderátorovi Viktorovi Vinczemu. Napriek tomu, že dvojica sa musela pasovať s vekovým rozdielom, ale aj so zlými jazykmi, ktoré im dlhú budúcnosť nepredpovedali, oni sú stále rovnako šťastní ako na začiatku.

Za úspech ich lásky zrejme môžu aj skúsenosti staršej Adely, ktorá si už čo-to vo vzťahoch prežila. Nedávno dokonca odkryla svoju trinástu komnatu a prezradila, že aj stroskotané vzťahy pre ňu boli poučné. Známa moderátorka to má však, čo sa vzťahov týka, v hlave usporiadané a jasný názor má aj na neveru, ktorá sa v bežnom partnerskom živote môže vyskytnúť.

„Určite by som neveru odpustila, ale či by vzťah išiel ďalej? Ťažko povedať. Na tej nevere majú podiel občas obaja. Napríklad, keď prestanem byť sebou, odídem od seba, môže začať odchádzať odo mňa aj ten druhý. Môže, je to príklad. Ale je niečo, čo má pre nás zmysel neodpustiť?“ reagovala blondínka, ktorá si servítku pred ústa nedávala ani v iných závažných témach.

Bohaté skúsenosti

Adela má za sebou viacero neúspešných vzťahov, avšak z každého z nich si niečo odniesla. „Pochopila som, že žiaden vzťah nie je neúspešný, ale dokonalý. Presne ťa učí, čo potrebuješ pochopiť a v sebe zmeniť. A tak som tým vzťahom a terapii vďačná, že mi to bolo dovolené naučiť sa. Potom už nemusíš zažívať to, čo voláme neúspešné vzťahy,“ dodala Vinczeová.

Tá tvorila pár s viacerými známymi mužmi, ako napríklad so spevákom Tomášom Bezdedom či tanečníkom Petrom Modrovským. Nielen s láskou, ale aj rozchodmi má teda bohaté skúsenosti, o ktorých sa nehanbí hovoriť. „Láska bolí, lebo si do nej miešame závislosť, očakávania, prevzaté nefunkčné vzorce od rodičov, nemáme sebalásku, je tam toľko blbostí... Až to vlastne nie je poriadne láska. Inak by to nemuselo bolieť,“ vysvetlila Vinczeová.