Vyprsená Monika Beňová: Aha, na akú aktivitu sa vrhla

Zvládla to s úsmevom na perách.

Monika Beňová (53) sa pridala k nadšencom otužovania. ,,Oddnes otužujem. Voda mala 9 stupňov," napísala k záberu na sociálnej sieti. Europoslankyňa odpovedala aj na zvedavé otázky komentujúcich a prezradila, že svoju premiéru absolvovala v Jaroveckom ramene rieky Dunaj.

Kým do studenej vody vhupla, zahriala si telo dvadsiatimi drepmi. V rodine europoslankyne sa 1. novembra oslavovala milá udalosť - dcérka Lea, ktorú má s partnerom Ľubomírom Klčom (37), mala prvé narodeniny. Ako Beňová prezradila, oslavovali len v najužšom kruhu.

,,Bolo to 1.11.2020, nedeľa ráno, 8:29. Narodila sa naša Lea. Naplnila nám každý jeden deň uplynulého roka šťastím, láskou, nehou, strachom. Každá prebdená noc bola vyvážená jej úsmevom. Viem, že mnohí ľudia to nechápali, boli aj takí, ktorí pridávali nevraživé poznámky. Ale nič nám nemohlo pokaziť našu nekonečnú radosť a šťastie a tak to bude navždy," vyznala sa v deň dcérkiných narodenín Beňová.