Herečka († 77) z Babovreskov sa z tragédie nikdy nespamätala: Syn († 20) jej umrel pred očami

Život českej herečky Jany Altmannovej vyhasol 30. októbra v hospici. Tri týždne po tom, čo prekonala mozgovú cievnu príhodu, zomrela na zlyhanie orgánov.

Ako zistil denník Blesk, predstaviteľku klebetnej babky Andy z komédie Babovřesky dal manžel spopoľniť. Smútočný obrad však nemala, pretože si to tak priala. Urnu s popolom si manžel, maliar Jiří Altman (79), zobral domov.

,,S Janičkou sme boli svoji 52 rokov a predtým sme roky spolu ešte chodili, takže s ňou chcem byť aj do poslednej sekundy svojho života,“ povedal umelec, ktorý má doma aj pozostatky ďalších príbuzných. ,,Je tu so mnou ešte moja maminka, môj brat a náš syn Jirka. Bolo to naše jediné dieťa, takže teraz bude zase so svojou maminkou,“ povedal smutne Altmann.

Ako píše denník Aha!, syn Jirka zomrel ako 20-ročný počas autonehody. Živil sa ako reštaurátor a potreboval si ísť do Nemecka kúpiť stroj. Keďže jeho mama vedela dobre po nemecky, zobral ju so sebou. Otec Jiří si doteraz vyčíta, že mu nočnú jazdu nezakázal.

,,Syn ešte nemal skúsenosti s mikrospánkom. Neodhadol, že sa blíži a je lepšie na 20 minút zastaviť. A tak sa stalo, že pri Domažliciach za volantom zaspal,“ opísal s plačom výtvarník.

,,Syn vošiel do protismeru a narazil do obrovského stromu v takej aleji." Jirka bol na mieste mŕtvy a herečka Altmannová na mieste spolujazdca autohaváriu zázrakom prežila. ,,Je to už 30 rokov, ale nikdy sme sa z toho nespamätali. Bolo to naše jediné dieťa,“ povedal pre Aha! Altmann.

Ten chce namiesto pohrebu pre milovanú Janu usporiadať v pražskom kine malú rozlúčku. Ako zistil Blesk, na nej bude premietaný film zostrihaný zo seriálov a filmov, v ktorých Altmannová účinkovala. Medzi ne okrem Babovreskov patrí Kameňák, Vrchní, prchni! či Kolja. Herečka sa tiež venovala sa dabingu a vyučovala na bábkohereckej fakulte v Prahe.