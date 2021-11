A cappella Fragile pred pár týždňani potešila fanúšikov jedinečným koncertom na zámku v Pezinku. Ten bol v mnohom špeciálny a to hneď z viacerých dôvodov. Jedným bolo účinkovanie so živou kapelou a o ten druhý sa postaral Braňo Kostka spoločne s fanúšikom. To, čo spoločne zosnovali, je ako z romantického filmu. Toto musíte vidieť!