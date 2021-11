Aj zo zlého vie vyťažiť! Plačková predáva bundu zo zatýkania za poriadne mastnú sumu

Aj zo zlého vie vyťažiť!

Známa influencerka Zuzana Strausz Plačková (30) sa koncom septembra dostala aj so svojím manželom do hľadáčika Národnej kriminálnej agentúry, ktorá ich oboch uväznila. O piatej ráno ich brali z ich bratislavského bytu a na vychystanie sa mali len pár minút.

Známa podnikateľka však nezostala svojej povesti nič dlžná a do väzby putovala v luxusnom outfite za tisíce eur. Len bunda svetovej značky z limitovanej edície mala hodnotu viac ako 4 500 eur! Zdá sa však, že štvordňový pobyt v cele predbežného zadržania na Zuzane zanechal výrazné stopy a luxusu, ktorý odprezenovala, sa snaží rýchlo zbaviť! Rozhodne nie však zadarmo.

Plačkovú a jej manžela Reného zobrala NAKA ešte 27. septembra. O piatej hodine ráno vrazili do ich bratislavského bytu a dvojicu odviedli po všetkých úkonoch v putách. Nasledovala prehliadka ich domu v Miloslavove a odtiaľ smerovali rovno do cely predbežného zadržania. Záťah u Plačkovej mal však rozhodne trpkú príchuť. Majetná podnikateľka vtedy priznala, že si myslela, že ide o skrytú kameru. Tá to však rozhodne nebola a vytriezvenie prišlo v momente, keď im policajti nasadili želiezka.

Zuzana aj jej manžel sa museli v priebehu pár minút vychystať a nasledovať pokyny mužov z NAKA. Na nejaký mejkap a úpravu vlasov rozhodne čas nebol, no zdá sa, že Zuzana mala čas hodiť na seba to najdrahšie, čo v tej rýchlosti v skrini našla. Na hlavu si nasadila klobúk Dior za približne 800 eur, na nohy obula ponožkové tenisky Balenciaga za pribižne 700 eur, navliekla sa do overalu Marine Serre v hodnote približne 780 eur a celý outfit zaklincovala mega drahou budnou z dielne Louis Vuiton z limitovanej edície v cene asi 4 500 eur!