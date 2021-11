Pavol otvorene o svojom otcovi Alexandrovi Dubčekovi († 70): Žiť s priezviskom Dubček nebolo jednoduché!

Nechceli sa s ním kamarátiť. Alexander Dubček († 70) je nedmysliteľnou súčasťou našej histórie.

Dodnes patrí k tým, ktorého všetci poznajú ako symbol Pražskej jari. Žiaľ, život mu pod nohy hádzal poriadne veľké bremená a aj kvôli nešťastnej tragédii nás nečakane opustil.O pár dní si pripomenieme jeho nedožitých 100 rokov a pri tejto príležitosti pre Nový Čas Nedeľa prehovoril jeho syn, lekár Pavol Dubček (73). Ako však priznal, život so slávnym priezviskom mu často priniesol veľa boliestok.

Alexander Dubček († 70) zasvätil svoj život politike, no bol predovšetkým súčasťou milovanej rodiny. Jeho syn Pavol Dubček má množstvo spomienok na časy strávené s otcom, no, žiaľ, Alexandrovo poslanie malo aj tienisté stránky. „Mal veľmi dobrú manželku, našu mamu, preto mohol robiť aj takú politiku, ktorá bola v prospech občana. No nežilo sa nám ľahko,“ priznal Pavol v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

„Boli sme stále sledovaní - nielen otec, ale aj mama a tiež my bratia. Niekto sa bál s nami kamarátiť, niekto nie. Keď som bol dislokovaný v Malackách, tak začali za mnou chodiť aj vojaci, aj policajti. Totiž, čo ukázal otec ľuďom - demokratizáciu, hodnoty - tie boli aj v silových zložkách. Ani tam neboli ľudia spokojní s vývojom,“ pokračoval s osobnými skúsenosťami, ktoré neboli vôbec ľahké. „Otec ma naučil, že keď mám v živote ťažké obdobia, tak si spomínam len na pekné stránky života,“ dodal Pavol Dubček, pre ktorého bol jeho otec vzorom.