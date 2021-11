Herec Peter Kočiš oslavuje 50 rokov na scéne: Ako dieťa zarábal majland!

Herec a moderátor Peter Kočiš (56) rozbehol svoju hereckú kariéru už v ranom detstve. Ako šesťročný začal účinkovať v rôznych predstaveniach a táto vášeň a zanietenie pre herectvo mu vydržala až dodnes.

Venovať sa svojmu povolaniu 50 rokov zvládne naozaj len hŕstka ľudí, ale Kočiš medzi nich rozhodne patrí. Herectvo ho aj po rokoch stále napĺňa a s radosťou ho robí pre ľudí. Jeho prvé detské zárobky však boli na tú dobu viac ako dobré a rozhodne prevyšovali bežné vreckové.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Peter si už v mladosti vedel prísť k dobrému zárobku vďaka svojmu talentu. Aj keď tvrdí, že to nebolo veľa, v tej dobe bol jeho zárobok viac než dosť. Bežní ľudia vtedy zarábali mesačne okolo 1 000 Kčs, čo bolo na tú dobu rozhodne veľa. Kočiš to však až tak nevidí. „Aby si človek nemyslel, že to bolo nejako úžasne veľa. Na inscenáciu sa chystalo povedzme dva-tri týždne, to boli čítačky, potom sa 6-7, niekedy až desať dní točilo v televízií. Ja ako mladý alebo malý herec tak som dostával tak 1 000 - 1 500 Kčs za nakrúcanie. Tak to vyšlo na nejaký favorit,“ povedal Kočiš v Rádiu Jemné.

Zarobené peniaze si vedel dokonca rozdeliť so svojou sestrou. „Mama mi niečo odkladala, dohodli sme sa, že dostávala aj moja sestra Zuzana nejakú časť toho honoráru, to sme boli tak celkom slušne vedení. Neboli to nejaké dramatické zárobky, ale bolo to viac ako to bežné vreckové.“ Najväčšiu radosť mal z pocitu, že si môže kúpiť veci za svoje zarobené peniaze. „Samozrejme, keď som prišiel do obchodu a mohol som si za vlastné kúpiť bicykel alebo gramofón, tak to bol taký pocit, že fíha, na toto som si sám zarobil,“ dodal.

50 rokov na scéne

Kočiš oslavuje nádherných 50 rokov na hereckej scéne, z čoho má nesmiernu radosť a teší ho, že si svoje povolanie udržal. „Je to možno neuveriteľné, ale zase na druhej strane som pyšný, že z toho detského herca som sa akosi tak prirodzene celkom preklenul až do dospelosti,“ priznal herec. Zo svojho úspechu raduje dodnes. „Teší ma, že som si to udržal, aj som to vyštudoval, a že mám možnosť a šťastie sa venovať tomu, čo ma baví,“ dodal na záver.