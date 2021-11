Valihora prehovoril o fungovaní s partnerkou Natáliou a priznal: Toto musíme zmeniť

Bubeník svetového formátu Martin Valihora má práce až nad hlavu a jeho diár doslova praská vo švíkoch. To sa však odzrkadlilo nielen na jeho výzore, no aj na súkromnom živote. A hoci momentálne s jeho partnerkou Natáliou prežívajú radostné obdobie vďaka ich dcérke Zune, ružové to zďaleka nie je. Kočovný život a stretnutie s rodinou v nedohľadne, aj takto vyzerá život známeho hudobníka. Z jeho slov nebudete chápať!