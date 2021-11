Poláková si zo svojho rakúskeho kaštieľa urobila palác: Diabolský plán, ako na sídle ušetriť

Na prácu si sama nevystačí. Adriana Poláková (45) len pred pár mesiacmi šokovala správou, že ako moderátorka Telerána definitívne končí.

Za všetkým bolo sťahovanie do rakúskeho Burgau za jej priateľom Christianom. Tam si zaľúbenci kúpili obrovský kaštieľ, s ktorým majú veľké podnikateľské plány. Už čoskoro by sa mal ako penzión otvoriť pre návštevníkov. Moderátorka si však dáva podmienky a na dokončovacie práce láka robotníkov dosť nezvyčajne.

Adriana Poláková už nejaký čas žije s priateľom Christianom v kaštieli v rakúskom Burgau. Život hradnej panej si nevie vynachváliť, no pri práci sa rozhodne nezastaví. Otvoriť brány kaštieľa pre verejnosť by chcela už budúci rok na jar 2022. Preto robí všetko pre to, aby plánovaný termín v pohode stihla. Svoju nehnuteľnosť dokonca stihla premenovať na palác. Vo svojich komnatách však, zdá sa, nestrpí deti. Ako totiž dala na známosť, ubytovanie by malo byť len pre dospelých. Prípravy na otvorenie sú tak v plnom prúde, ale zdá sa, že len Adriana s Christianom na všetko sami nestačia.

Snaží sa ušetriť?

Poláková priznala, že do kaštieľa najvýraznejším spôsobom zainvestovala banka. Predsa len ide o rozsiahle sídlo, ktoré si vyžaduje rekonštrukciu, a tak kaštieľ hltá peniaze veľkou rýchlosťou. Markizáčka však prišla s diabolským plánom, ako ušetriť a mať veci urobené čím skôr.

„Je to narýchlo, ale som si istá, že sa nájdu ľudia, ktorí chcú stráviť víkend tu, v tomto nádhernom parku, v tomto krásnom kaštieli, kde sa ja postarám o raňajky, obed, večer vínko. Takže za ubytovanie a stravu tu požadujem pohrabať lístie všade a povyvážať to na zberný dvor. Chcela som to spraviť ja, ale nedá sa, pretože je toho strašne veľa. Okrem ubytovania a stravy dostanete domov aj vajíčka od našich sliepočiek. Už v sobotu ráno vás tu čakám,“ zverila sa Poláková, ktorá verí, že sa jej podarí do svojho sídla nalákať ľudí na zážitok a košík vajíčok.