Hilmerová a Bekr si predĺžili leto a vycestovali k moru: Toto si nevedeli vynachváliť

Manželský pár, herečka Monika Hilmerová (47) a choreograf Jaro Bekr (49), využil posledné teplé lúče slnka a doprial si oddych pri mori.

A aj keď to bolo len pár dní, takéto odreagovanie a predĺženie leta im padlo maximálne vhod. Bekr a Hilmerová spolu s najbližšími dovolenkovali na slnečnom ostrove Sardínia. Za teplým počasím sa vybrali najmä z jedného prostého dôvodu.

„Museli sme do decembra minúť voucher z letných prázdnin minulého roka, inak by prepadol, a tak sme si trochu predĺžili leto,“ napísala k fotografii z dovolenky herečka. Tráviť čas v zahraničí v tomto období má pre nich viacero výhod. „Vybehnúť na pár dní s priateľmi k moru v čase, keď sú tu všetky hotely zavreté, je super, lebo sme tu naozaj úplne sami. V reštauráciách iba so zopár domácimi a na pamiatkach a plážach fakt nikde nikoho,“ povedal Bekr a dodal, že takýto „nútený voucherový oddych“ bol parádny.